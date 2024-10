Dans le 19e, ouverture de la médiathèque James-Baldwin et son fonds mêlant cultures LGBTQIA+, écologie et exil

Nouvelle entrée dans l’annuaire des bibliothèques parisiennes ! Depuis cet été, et après des premiers mois balbutiants, les lecteurs parisiens peuvent découvrir la médiathèque James-Baldwin, plantée place des Fêtes dans le 19e. Un lieu mêlant accessibilité et un fonds militant qui sera particulièrement sensible aux questions de l’exil puisqu’en cheville avec la Maison des Réfugiés adjacente.

4 quatre niveaux thématiques

Sur le cadastre, on découvre une lumineuse bibliothèque en bois de 2 800 mètres carrés crayonnés par l’archi écoresponsable Philippe Madec. Dépliée sur quatre niveaux thématiques, elle accueillera au total 80 000 documents tous formats confondus. Au RDC, on trouve deux des pôles forts de ce nouveau lieu avec d’un côté, un espace dédié aux personnes sourdes, et de l’autre, de quoi s’amuser avec quatre consoles (Wii et PS5), des jeux de société, des BD ou des mangas.

Dans les étages, les visiteurs trouveront de la presse, un espace enfants, un fonds musique, cinéma et littérature avec, Baldwin oblige, pas mal de choses touchant aux cultures LGBTQIA+, mais aussi au féminisme, à l’écologie ou à l’exil. Tout un tas d’événements en lien avec ses thématiques sont annoncés comme la projection le 17 octobre du film La Révolte des femmes de chambre de Thibault Férié, célébrant l’iconique lutte des femmes de chambre de l’hôtel Ibis.

Où ? 10 bis rue Henri-Ribière, Paris 19e.