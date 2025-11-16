Les bars féministes et engagés à Paris (et en banlieue !)

Yee Haw ! Stetson vissé sur la tête, la cowgirl Marine Gora a rhabillé son Gramme 3 en cosplay western (minimaliste) avec fer à cheval cloué au mur, abats-jour à franges et playlist country. Une adresse à deux coups comme un vieux Deringer : coffee shop apaisé le matin et le soir, saloon vibrant et se remplit de ce que la contrée compte de cool kids LGBT et friendly. On y chope une bonne bectance de comptoir aux accents texans (ou pas) et des cocktails servis dans des verres de cantine.
Où ? 86 Rue des Archives, Paris 3e