Paris

Inscrivez-vous

Paris

Collage féministe
© Bonjour Madame
© Bonjour Madame

Les bars féministes et engagés à Paris (et en banlieue !)

Fatiguée des lourds accrochés aux comptoirs ? Voilà une sélection de safe place bienveillantes où trinquer avec des allié.e.s !

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Journaliste
Contributeur: Aitor Alfonso
Publicité

A quoi reconnaît-on un bar féministe ? Fastoche : il y a un comptoir, des verres et des gens qui discutent et rigolent ! Bon OK, il faut plutôt parler de ce qu’on n’y trouve pas : des gars tout permis qui monopolisent l’attention, des comportements déplacés, des femmes stressées d’être importunées. Ces bars féministes proposent donc une précieuse parenthèse en dehors du patriarcat, une « safe place » intersectionnelle où, en plus de boire un cocktail entre allié.e.s, il y a la possibilité de rencontrer des autrices, assister à un show ou... s’initier à l’autodéfense !

Et si vous n’êtes (parfois) pas le bienvenu en tant qu’homme cisgenre hétéro, pas la peine de hululer à la censure insupportable, ça assèche la gorge. On vous a sélectionné plein d’autres bars où vous pourrez aller !

Les bars féministes et engagés à Paris (et en banlieue !)

Le Coyote

  • Le Marais
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Coyote
Le Coyote
© Le Coyote

Yee Haw ! Stetson vissé sur la tête, la cowgirl Marine Gora a rhabillé son Gramme 3 en cosplay western (minimaliste) avec fer à cheval cloué au mur, abats-jour à franges et playlist country. Une adresse à deux coups comme un vieux Deringer : coffee shop apaisé le matin et le soir, saloon vibrant et se remplit de ce que la contrée compte de cool kids LGBT et friendly. On y chope une bonne bectance de comptoir aux accents texans (ou pas) et des cocktails servis dans des verres de cantine.

Où ? 86 Rue des Archives, Paris 3e

Lire la critique

Montvenus

  • Bars à cocktails
  • Paris et sa banlieue
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Montvenus
Montvenus
© Antoine Besse

Ouvert en février 2024, ce petit bar lesbiano-cool aux murs lilas et paillettes lancé par Hélène Carreira et Andréa Bellemere-Laussat se veut un vrai lieu militant LGBTQI+ avec vernissages d’artistes de la commu, concerts féministes et dating queers (le dimanche), le tout adossé à de bons cocktails. Pas mal pour une adresse en pleine Seine-Saint-Denis.

Où ? 16 boulevard Paul-Vaillant-Couturier, 93100 Montreuil.

Lire la critique
Publicité

La Mutinerie

  • Gay & lesbien
  • 3e arrondissement
  • prix 1 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
La Mutinerie
La Mutinerie
© La Mutinerie

Ouverte depuis 2012, la Mutinerie se retrouve doyenne des lieux féministes mais cela ne l’empêche pas d’être toujours aussi vénère. Après onze ans d’autogestion, de soutien aux personnes trans ou aux victimes de VSS, de dancefloors chauffés à blanc sous la lumière noire et d’inclusivité à fond les ballons, le bar traverse une mauvaise passe financière : raison de plus pour aller soutenir ces dures à queer.

Où ? 176-178 rue Saint-Martin, Paris 3e.

Lire la critique

Le Cabaret des Merveilles

Le Cabaret des Merveilles
Le Cabaret des Merveilles
© Cabaret des Merveilles

Ce bar lesbiano-féministo-queer, caché dans une venelle à deux pas de la fontaine Saint-Michel et de ses touristes, rappelle au Quartier latin son ancienne vie de bohème ! Le lieu labyrinthique, médiéval (François Villon fut client ici, dit-on) mais largement rénové, accueille maintenant une programmation hyper diversifiée : DJ set, théâtre, atelier d’écriture, match de « playfight » ou même séance de coiffure ! Un havre pour les FLINTA (femmes, lesbiennes, intersexes, non-binaires, trans, agenres).

Où ? 25 rue de l'Hirondelle, Paris 6e.

Publicité

Dirty Lemon

  • Bars à cocktails
  • Saint-Ambroise
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Dirty Lemon
Dirty Lemon
Crédit Ghazaleh Samandari

Le bar de Ruba Khoury ne s’affiche pas comme un lieu militant au sens strict (pas de débat ou d’atelier par exemple). Mais la cheffe palestino-doubaïote a tenu à ouvrir un lieu dans lequel les femmes, en particulier lesbiennes, peuvent se sentir comme chez elles sans craindre les remarques des pénibles. Tout le monde est le bienvenu dans ce havre cosy – tant qu’il y a bienveillance et respect – pour goûter les délicats cocktails maison et les petites assiettes pleines de saveurs.

Où ? 24 rue de la Folie-Méricourt, Paris 11e.

Lire la critique

Bonjour Madame

Bonjour Madame
Bonjour Madame
© Bonjour Madame

Ce bar du 11e tenu par le trio Karen Mounier, Hélène Jenny et Esther Poryles s’est fait tristement connaître en 2023 suite à un étrange acharnement policier. Pourtant, ce rendez-vous militant féministe et intersectionnel (pas de transphobie, de racisme ni de validisme ici) ne propose qu’une dynamique programmation d’expositions, de débats ou de drag shows dans une ambiance franchement cool de troquet de quartier. De quoi ont-ils peur ?

Où ? 40 rue de Montreuil, Paris 11e.

Recommandé
    Vous aimerez aussi
    Vous aimerez aussi
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2025 Time Out England Limited et sociétés du groupe Time Out Group Plc. Tous droits réservés. Time Out est une marque déposée de la société Time Out Digital Limited.