Les bars féministes et engagés à Paris (et en banlieue !)

A quoi reconnaît-on un bar féministe ? Fastoche : il y a un comptoir, des verres et des gens qui discutent et rigolent ! Bon OK, il faut plutôt parler de ce qu’on n’y trouve pas : des gars tout permis qui monopolisent l’attention, des comportements déplacés, des femmes stressées d’être importunées. Ces bars féministes proposent donc une précieuse parenthèse en dehors du patriarcat, une « safe place » intersectionnelle où, en plus de boire un cocktail entre allié.e.s, il y a la possibilité de rencontrer des autrices, assister à un show ou... s’initier à l’autodéfense !

Et si vous n’êtes (parfois) pas le bienvenu en tant qu’homme cisgenre hétéro, pas la peine de hululer à la censure insupportable, ça assèche la gorge. On vous a sélectionné plein d’autres bars où vous pourrez aller !