Dans le Marais, Dumbo, le roi du smash burger, se met aux nuggets !

Double nouveauté pour Dumbo. La Mecque du smash burger de Charles Ganem et Samuel Nataf ouvre un troisième temple où les fidèles vont pouvoir communier avec l'icône minimaliste, le saint Cheeseburger (steak crousti, american cheese, oignon, pickles, ketchup et moutarde). Après les adresses de Pigalle et des Petites-Ecuries, c’est dans le Marais que ça va se passer !

Et en guise d'hostie apéritive, le menu dévoile une madeleine de Proust à l’américaine : des nuggets ! Des morceaux de poulet à la panure dorée bien lisse (pas de tempura ici), frits dans deux bains de cuisson, à tremper dans une démoniaque version de la sauce « sweet and sour » (aigre-douce, dans la langue de Booba) composée de confiture d'abricot, vinaigre, épices, sauce soja et moutarde. Il manque juste la boîte en mousse de polystyrène pour se croire en 1999 ! On retrouve notre t-shirt Com8 et on part tester l’affaire.

Où ? 6 rue de Poitou, Paris 3e

Quand ? du mardi au vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30, samedi et dimanche de 12h à 22h30.