Dans le métro parisien, votre carte bancaire va bientôt devenir votre passe Navigo

C’est une évolution majeure pour les transports franciliens. Île-de-France Mobilités vient d’annoncer le déploiement progressif du paiement par carte bancaire directement sur les bornes de validation du réseau.

Acheter un titre de transport ou poireauter devant une borne RATP pourrait bientôt devenir un lointain souvenir. Dès cet été, un simple contact de la carte bancaire ou du téléphone pourrait suffire à vous ouvrir les portes du réseau. Une nouveauté qui devrait grandement simplifier le quotidien des 500 000 touristes qui l’empruntent chaque jour, mais aussi sauver les têtes en l’air qui oublient leur pass Navigo. Ce paiement sans contact s’alignera sur le tarif classique, en complément des offres existantes : Navigo Easy, Liberté + et l’application IDFM.

Avant de voir ce système se généraliser partout, il va toutefois falloir patienter un peu. Île-de-France Mobilités (IDFM) lancera le bal le 30 juin 2026 pour les voyageurs arrivant à l’aéroport d’Orly via la ligne 14. Quelques jours plus tard, le 8 juillet 2026, ce sera au tour du funiculaire de Montmartre de passer au sans-contact.

Pour le reste des lignes, le chantier se jouera sur plusieurs années : juillet 2027 pour la ligne 1, fin 2027 pour les lignes 4, 14, 15 et 18, puis courant 2028 pour les lignes 7 et 12. On devrait pouvoir voir un réseau totalement couvert d’ici 2030. La révolution est donc bien en marche. Mais sur certaines lignes, il faudra encore garder vos vieilles habitudes dans la poche.

Un coup de carte, quelques centimes en plus

Côté tarif, la simplicité aura un petit coût. La validation par carte bancaire sera facturée 0,50 € de plus qu’un ticket d’accès à bord SMS dans les bus et le funiculaire, soit 2,55 € aux tarifs 2026. Dans le métro, le train et le RER, il faudra ajouter 0,80 € au prix d’un ticket classique, pour un total de 3,35 €. Même supplément pour les trajets vers les aéroports, avec un tarif fixé à 14,80 €.