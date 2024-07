Dans les Yvelines, une piscine extérieure dans un hôtel avec buffet (boissons comprises) à volonté le midi !

Vous n’avez pas de maison de campagne ? Pas grave, il y a Maisons de Campagne ! Aménagés par le groupe Les Hôtels (Très) Particuliers, ces deux gîtes en or massif accueillent les Parisiens en manque d’herbe dans d’anciens châteaux yvelinois. A partir du 4 juillet, le château de Villiers-le-Mahieu ouvre sa piscine et son domaine avec une offre à la journée (hors week-end) clinquante. Contre 95 €, vous pourrez tremper vos miches dans le bassin extérieur et profiter de toutes les activités (vélo, pétanque, balade en barque). Et pas besoin d’amener le pique-nique, la graille est incluse avec un buffet le midi avec boissons à volonté (de 12h30 à 14h et un quatre-heures pour contrer les chutes de glycémie ! Clairement mieux qu’une maison de campagne à soi.

Où ? Rue du Centre, 78770 Villiers-le-Mahieu

Quand ? A partir du 4 juillet 2024.

Combien ? De 45 à 95 €