Dans sa nouvelle expo, le Quai de la Photo rend hommage à Kate Barry, fille de Jane Birkin

Pour sa nouvelle expo, intitulée My Own Space, le Quai de la Photo met les voiles vers la douceur, à la découverte du territoire photographique intime et poétique de Kate Barry. Quand elle commence à expérimenter le médium à la fin des années 1990, la jeune femme explore ce qui est à portée d’objectif : sa famille. De sa mère Jane Birkin à sa demi-sœur Lou Doillon en passant par Serge Gainsbourg, son beau-père, ses prises de vues mettent à nu l’intimité du foyer recomposé. Plus tard, elle réalisera moult portraits de célébrités pour le magazine Elle, mais aussi ceux des travailleurs du marché de Rungis. Du 16 décembre 2023 au 20 mars 2024, 80 de ses clichés seront amarrés au Quai de la Photo. Et comme toujours sur la péniche, l’expo est gratuite !

Du portrait au paysage

© Kate Barry

Disparue en 2013 à l’âge de 46 ans, Kate Barry avait derrière elle une déjà riche carrière photographique. Plébiscitée par de nombreuses marques de mode et magazines dès le début des années 2000, la photographe a élaboré une impressionnante série de portraits, mais aussi touché à l’art du paysage à travers de nombreux clichés mélancoliques et dépeuplés. Ces photos, qu’elle considérait comme son “espace à elle”, sont d’après ses proches son travail le plus personnel, celui qui représente le mieux qui elle était.

© Kate Barry

Où ? Quai de la Photo, 9 port de la Gare, Paris 13e.

Quand ? du 16 décembre 2023 au 20 mars 2024.

Combien ? gratuit !