En 2023, un centre d’art flottant entièrement dédié à la photo accoste dans le 13e

Et un nouveau spot photo à Paris, un ! Baptisé Quai de la Photo, ce futur centre d’art met les voiles sur une péniche et promet de secouer le paysage culturel parisien dès le mois de mai. L’occasion de troquer les queues du Jeu de Paume pour les quais de Bercy, où le musée flottant de 1 000 mètres carrés s’engage à présenter la crème de la crème de la photographie.

A l’origine de ce projet ? Géraud Boursin, grand passionné de photo et président de Fluctuart, qui agrandit sa flotte et embarque dans cette nouvelle aventure son compère du bateau Nicolas Laugero Lasserre, mais aussi Pierre-Yves Mahé, fondateur de l’école de photo parisienne Spéos, et Philippe Fournié, créateur de la compagnie de bateaux Seine Avenue. Que du beau monde.

Si les jeunes talents de la discipline seront souvent mis à l’honneur, c’est en collaboration avec des institutions confirmées que le futur espace se développera. Dimitri Beck (directeur de la photographie chez Polka), Andréa Holzherr (directrice des expositions chez Magnum) ou encore Emmanuelle Halkin (secrétaire générale et membre du comité artistique du collectif FETART/Festival Circulation(s)) composeront le conseil artistique du Quai de la Photo, ne manquant pas d’apporter leur vision de la création contemporaine pour préparer des expos tout sauf clichés.

© Seine Design

A la manière de Fluctuart, la péniche permettra de combiner expo et lever de coude, même en dehors des vernissages. Une façon pour Nicolas Laugero Lasserre d’élargir les publics. “L’idée, c’est vraiment de rendre la culture accessible. C’est un combat qu’il faut mener partout, à l’école, dans les lieux culturels…” Dans la même veine, il ajoute : “Il faut amener l’art là où il n’est pas. Dans les lieux qu’on invente, il y a des gens qui ne viennent que pour les expos, d’autres que pour faire la fête, mais ils se retrouvent entourés d’art, et en prennent quand même plein les yeux. Et nous, on adore ce double impact.”

Les créateurs poussent le trip plus loin en proposant une librairie spécialisée et des balades en bateau. Au départ du Quai de la Photo, de petites embarcations inviteront les matelots du dimanche à trouver l’inspiration sur la Seine le temps d’une mini-croisière (moins de 30 euros par personne). La péniche sera également animée par des rencontres photographiques, des conférences thématiques et des séances de dédicaces. Hâte d’y jeter l’ancre !

Quand ? Ouverture prévue au printemps 2023

Où ? 22, port de la Gare, Paris 13e