Inscrivez-vous
Langue:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

David Hockney est mort à 88 ans - retour en cinq moments sur la vie et l'art du culte peintre anglais

« N’oubliez pas que personne ne peut annuler le printemps. »

Alix Leridon
Écrit par
Alix Leridon
Journaliste, Time Out Paris
David Hockney, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), 1972
© David Hockney - Image d'illustration | David Hockney, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), 1972
Publicité

Et David Hockney plongea dans l’au-delà. Dans un communiqué publié ce vendredi 12 juin, l’agent de David Hockney a annoncé le décès du peintre anglais à l’âge de 88 ans (1937-2026). David Hockney s’est imposé comme l’une des figures majeures de l’art contemporain de ces soixante dernières années.

Hockney prône l’enthousiasme et l’exubérance, sur la toile comme à la ville

« N’oubliez pas que personne ne peut annuler le printemps. » Telle était la phrase choisie pour illustrer l’immense exposition qui lui était consacrée à la Fondation Louis Vuitton l’an dernier. Comme un résumé de ce qui animait ses pinceaux. La couleur, d’abord : éclatante, omniprésente. Puis la nature, qu’elle vienne de son Yorkshire natal ou de sa Normandie d’adoption – qu’il avait finalement troquée pour Londres. Et surtout, la joie. Celle qu’il cueille chez ses amis, dans un bouquet de fleurs, une goutte de pluie ou le reflet bleuté d’une piscine californienne.

Loin du cliché de l’artiste torturé, Hockney prône l’enthousiasme et l’exubérance, sur la toile comme à la ville. Jusqu’à se teindre les cheveux en blond dans les années 1960 après avoir vu une pub clamant que « les blonds s’amusent plus ». Retour ici en cinq épisodes sur ce qui aura fait l’un des plus immenses esprits libres de l’époque.

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.