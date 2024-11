Découvrez le seul salon parisien avec accords mots et vins

Un nouveau tome à dévorer ou un nouveau cru à siroter : quelle que soit la métaphore choisie, elle colle impec avec le festival Mi-Livre Mi-Raisin qui installe sa 5e édition à la Bellevilloise les 7 et 8 décembre. On y découvrira une programmation autour de la lecture et de la dégustation de vin plus chargée qu’un coureur du Tour, avec un tas de dédicaces (Nora Bouazzouni, Lou Syrah, David Naïm…), la remise du prix du meilleur vin du salon, celui de la meilleure page 20 (vous l’avez ?), et des « binge reading », soit la lecture d’une page d’un livre différent à chaque fois, pour vous donner envie de continuer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mi-Livre Mi-Raisin (@milivremiraisin)

Côté exposants, la parité est rigoureusement respectée – 30 de chaque – entre maisons d’édition indés (Goutte d'Or, La Déferlante, La Fabrique…) et vigneron(ne)s nature (Harjane en Alsace, Minhaé dans le Beaujolais, Die Hopi Bauern en Autriche…). Entre chaque dégustation de vin, pensez à caler une discussion avec un auteur ou une autrice !

Quand ? samedi 7 et dimanche 8 décembre 2024 de 11h à 20h.

Où ? La Bellevilloise, 19-21 rue Boyer, Paris 20e.

Combien ? 10 € la journée / 15 € les deux jours.