Demandez le programme du ciné en plein air le plus chic de Paris !

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Le combo cinéma et assiettes thématiques revient pour une nouvelle édition dans la cour du Plaza Athénée.
Pourquoi se payer un ciné puis un resto quand on peut tout faire en même temps ? Fort de cette idée, le Plaza Athénée propose une nouvelle édition de son cinéma en plein air, le Plaza Cinéma Club. Entre le 29 juin et le 4 juillet, six séances sont organisées dans le cadre somptueux de la cour débordante de plantes du palace. La programmation pioche dans les gros succès (majoritairement américains) des décennies écoulées : Le Parrain, Skyfall, Gladiator, Scarface, Pretty Woman et… Les Tontons flingueurs !
Avec un casque sans fil sur les oreilles et face à un écran de 5 m, vous allez pouvoir vous régaler d'assiettes en rapport avec le film (pour Scarface, y aura-t-il du sucre glace ?) cuisinées par « une talentueuse équipe de chefs ». Vu son actualité, Jean Imbert a en effet disparu du générique. Avant votre soirée ciné, pensez à prévenir votre banquier : la formule menu, film et coupe de champagne s’affiche à 290 € par personne (et il faut venir à deux) !
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