Demandez le programme du ciné en plein air le plus chic de Paris !

Pourquoi se payer un ciné puis un resto quand on peut tout faire en même temps ? Fort de cette idée, le Plaza Athénée propose une nouvelle édition de son cinéma en plein air, le Plaza Cinéma Club. Entre le 29 juin et le 4 juillet, six séances sont organisées dans le cadre somptueux de la cour débordante de plantes du palace. La programmation pioche dans les gros succès (majoritairement américains) des décennies écoulées : Le Parrain, Skyfall, Gladiator, Scarface, Pretty Woman et… Les Tontons flingueurs !

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Avec un casque sans fil sur les oreilles et face à un écran de 5 m, vous allez pouvoir vous régaler d'assiettes en rapport avec le film (pour Scarface, y aura-t-il du sucre glace ?) cuisinées par « une talentueuse équipe de chefs ». Vu son actualité, Jean Imbert a en effet disparu du générique. Avant votre soirée ciné, pensez à prévenir votre banquier : la formule menu, film et coupe de champagne s’affiche à 290 € par personne (et il faut venir à deux) !

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