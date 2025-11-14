Des photos inédites de Raymond Depardon exposées dans quatre bistrots du 10ᵉ !

Une plongée rare dans le monde du zinc parisiens des années 60 et 70, révélée pour la première fois au public. Et c'est gratuit !

Raymond Depardon, grand photographe des petites tranches de quotidien sur les cinq continents, n’a pas oublié, dans sa longue carrière, les comptoirs et leurs habitués. Lors du transfert de ses archives à la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie, un trésor a été exhumé : une série de photos réalisées à Paris entre 1960 et 1970 portant exclusivement sur les bistrots et les restaurants, entre institutions toujours vaillantes et bougnats depuis longtemps disparus.

Zinc et ASA

Des clichés en couleur et en noir et blanc qui se conjuguent aussi bien au présent du digestif qu’au passé recomposé, où l’on croise stars d’hier et anonymes de toujours. Cette exposition exceptionnelle n’aurait pas été à son aise sur les cimaises d’un musée ! Vous allez donc pouvoir la retrouver dans son écosystème bistrotier, quatre adresses du 10ᵉ : l’Oursin, les Enfants Perdus, le Chardon et le Petit Chardon. C’est gratuit et jusqu’au 4 janvier.

Quand ? Jusqu’au 4 janvier 2026

Où ? L’Oursin 27 rue Yves Toudic ; Les Enfants Perdus 9 rue des Récollets ; Le Petit Chardon 34 rue du Château d’Eau ; Le Chardon 27 rue Bouchardon.

