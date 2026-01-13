Inscrivez-vous
Actualités

À Petit Bain, dans le 13e, un doublé d’événements solidaires pour soutenir le Planning familial

Deux événements dont une partie des fonds sera reversée au Planning Familial et avec une affiche imaginée avec des artistes FLINTA

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Petit Bain
© Janai Trejo - Image d'illustration
Cette semaine, c’est doublé solidaire à Petit Bain ! Les 15 et 16 janvier, l’entité Diagonal:Nass investit la barge du 13e avec un nouveau millésime de son format solidaire Caremess. Deux événements dont une partie des fonds sera reversée au Planning familial et avec une affiche imaginée avec des artistes FLINTA, comprenez les communautés ne correspondant pas à une identité de genre cis ou masculine.

Un programme étalé sur deux jours

La première étape (le jeudi) prendra la forme d’une soirée entre prise de parole, karaoké sans mecs cis et conférence sur les féminismes diasporiques avec Thérèse, Laeti Muong et Habibitch. Le vendredi, on passera à la fréquence nocturne avec Crustasex, Malaise Vagal, Itaho ou Artem pour une bande-son qui flirtera entre techno, bass music et sonorités venant du monde entier. Ultime mention : le vendredi soir, Petit Bain accueillera dans sa cantine une soirée solidaire entre stand-ups et DJ sets pour l’asso Maison Jeunes Migrants. Petit Bain au grand cœur.

Quand ? jeudi 15 et vendredi 16 janvier 2028
Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e
Combien ? de prix libre à 12 à 15 € pour la soirée club (billetterie ici pour le club)

