Deux spécialités françaises dans le top 10 des plats de street-food les plus populaires (selon Tik Tok)

Le monde est rempli de mystères comme un vol Liverpool-Ibiza d’Anglais déjà saouls. Par exemple, on ne saura jamais vraiment pourquoi Remitly, une plateforme de transfert d'argent, a décidé d’utiliser le nombre de publications sur TikTok comme référence pour déterminer quels plats de street food sont les plus populaires dans le monde.

Une méthodologie qui donne des palpitations à l’Insee, mais le résultat est là ! Les tacos arrivent en tête avec un impressionnant 1,8 million de posts. En deuxième position, avec moins de la moitié de ce chiffre cossu, on trouve le pani puri, ces petites coques croustillantes garnies de pommes de terre épicées et d’oignons hachés, très appréciées au bord des routes en Inde.

Croissant et crêpe

Pays de la blanquette et de la pause déjeuner de 3 h, la France se hisse quand même à la cinquième place avec le… croissant (dont on pourrait discuter de la classification street food…) mais aussi à la dixième avec la bonne vieille crêpe (là, pas de débat). On est un peu tristes pour le jambon-beurre. Il faut féliciter la Belgique, très mobilisée sur la visibilité de ses gaufres, qui arrive en 4e place. Sans être une place en finale de Mondial, c’est bien déjà.