Alors, sans vouloir viser qui que ce soit, manger mexicain ne consiste pas à bourrer le maximum de viande et de frites dans une galette longue comme un bras d’enfant afin de tenter l’occlusion intestinale. La gastronomie mexicaine riche, inventive et classée au patrimoine de l’Unesco raconte toute l’histoire de ce pays, des recettes aztèques millénaires modelées par des siècles d’influences hispaniques, asiatiques et africaines. Si elle a été longtemps représentée à Paris par sa composante tex-mex moins finaude (non, le chili con carne n’est pas un plat mexicain), les choses commencent à changer avec de vraies taquerias à taquiner et des recettes qui vous emmènent à Oaxaca, Veracruz ou dans le Yucatan. Alors, pour savoir où trouver les meilleurs restaurants mexicains de Paris, il vous suffit d’enfourcher notre sélection et vous régaler de tacos dodus, d’onctueuse mole et autres plantureuses quesadillas. Caramba !