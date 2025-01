Le bar le plus attendu de 2025 va être bien plus qu’un bar !

C’est l’ouverture qui est attendue comme la baisse des prix ! Alex Francis (le grand) et Barney O’Kane (le petit), deux cadors des shakers (ex du Little Red Door), ont logiquement affolé la planète cocktail lorsqu’ils ont annoncé au début de l’été 2024 l’ouverture de De Vie, un drôle de lieu hybride et inclassable dans le 2e. Le principe ? Proposer une adresse pour les amateurs de cocktails qui cherchent davantage qu’un comptoir à cocktails. Et depuis, on attend que les travaux se terminent…

Deux salles, deux ambiances

Au 24 de la rue Saint-Sauveur va se trouver le Bar De Vie. Il proposera, autour d’une grande table d’hôtes, des cocktails (uniquement à la pression) et aussi des spiritueux bien castés pour pouvoir shaker à la maison. Et au 22, le Comptoir De Vie va être un espace hybride associant une offre de cocktails de saison aux recettes particulièrement recherchées, en accord avec les assiettes du chef Adam Purcell (passé par Frenchie et Early June). Chez Time Out, on aime bien les pairings ! Autant dire qu’on est très excités à l’idée d’aller goûter tout ça. Dernière date avancée pour l’ouverture : février 2025.

Où ? 22-24 rue Saint-Sauveur, Paris 2e.