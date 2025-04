Ce soir, matez le quart de finale aller de LDC PSG-Aston Villa dans... l’ancien Tati Barbès

Ici, c’était Tati… et ce soir, ce sera la Tribune Barbès ! À quelques heures du match aller du quart de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Aston Villa, et alors que la billetterie du Parc affiche forcément complet, nous voici avec un plan visionnage (ultra) quali ! L’Union de la Jeunesse Internationale, ce pop-up culturel tricoté depuis 2022 par Youssouf Fofana de la marque Maison Château Rouge dans ce qui fut le culte magasin Tati à Barbès, a annoncé la diffusion (à l’œil) de la rencontre. La compo de l'événement ? Simple et efficace avec, avant le coup d’envoi prévu à 21 h, la possibilité de manger et boire dès 20 h. De quoi faire chauffer l’ambiance du Kop !



Quand ? mercredi 9 avril 2025, à partir de 20h.

Où ? Union de la Jeunesse Internationale, 2-4 boulevard Marguerite de Rochechouart, Paris 18e.

Au sujet de l'Union de la Jeunesse Internationale

Depuis le 30 septembre 2021, fini les cabas et les caddies au 2 boulevard Rochechouart ! Soixante-treize ans après son ouverture, Tati, l’antre des petits prix lancé en 1948 par Jules Ouaki, tirait définitivement le rideau. Un an après, en attendant le début des travaux de la Passerelle – un complexe mêlant espace culturel, logements et restauration –, le célèbre bâtiment toisant le métro aérien s’anime d’un nouveau souffle en accueillant l’Union de la jeunesse internationale. A la tête de cette Union, pas de syndicalistes mais une firme textile bien connue du quartier, la Maison Château Rouge (MCR). Notre reportage lors de l'ouverture.

