Dimanche, c'est dégustation de vins en musique dans le 20e !

Chez Time Out, les vinyles et le vin nature, c'est notre truc ! On a donc suivi attentivement les ouvertures de lieux qui entremêlent quilles et galettes comme Montezuma et Bambino, avant de pousser le bouchon un peu plus loin en questionnant cet étroit lien entre pif et sillon. Alors vous comprenez bien que lorsqu'on a vu passer cette dégustation musicale organisée ce dimanche par le bistrot Des Terres (20e) et la cave en ligne Ainsi Fontaine, on est directement monté en pression.

Vous allez voir, le déroulé de ce repos dominical un peu particulier, n'est pas bien sorcier. En gros, cinq vinyles vont été préalablement sélectionnés, tous genres musicaux confondus. Et pour chaque disque, vous allez pouvoir écluser deux vins différents, choisis à parité par les organisateurs. L'idée étant à chaque fois que l'un des deux vins soit élu comme le plus « accordé ». La dégustation durant une bonne partie de la journée, des choses à manger sont prévues. Ultime info : toute personne surprise en train d'écouter un disque de Claude Barzotti en buvant de la Villageoise sera manu-militari sortie du lieu.

Quoi ? Accords avinés

Où ? Des Terres, 82, rue Alexandre Dumas, 20e

Quand ? Dimanche 3 octobre, de midi à 18h30.