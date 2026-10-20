A partir de combien d’éditions un festival devient un classique ? Quatre ça nous semble pas mal ! La preuve avec le Yard Festival. Cela fait 4 ans que Yard, la cave où il fait bon manger, installe des tréteaux pour faire découvrir aux curieux ses vignerons et vigneronnes bien aimé.e.s. Cette année encore, une palanquée d’artisans des vins propres vont présenter plus de 150 cuvées dans la salle toute blanche du studio Le Petit Oiseau Va Sortir, de l’autre côté de la rue. Le casting brille comme un tire-bouchon en diamant : le pape du beaujolais Nicolas Chemarin, le pionnier ligérien Jean-Pierre Robinot, la collab helléno-auvergnate Sous le Végétal de Jason Ligas et Patrick Bouju, le jurassien Philippe Chatillon… Vous pourrez goûter à tout !

© DR Quentin Mauro



Et comme d’habitude, les assiettes ne font pas de la figuration avec cette année Terroir d’Avenir qui sort de son cabas géant jambon Kintoa, truite de Banka, salaisons de la Maison Laborie et, aux fourneaux du Yard, Quentin Mauro (Top Chef 2025) en invité exceptionnel. Il va cuisiner des produits Terroirs d’Avenir dans des rassurantes recettes en accord avec les nectars dégustés en face : pot au feu de bœuf, sandwich de poulet rôti, smash de pleurottes au barbecue, soufflé de brochet… On appelle ça un bon dimanche.

Où ? 6 rue de Mont Louis, 11e

Quand ? dimanche 25 octobre de 12h-19h (22h30 pour la cuisine)

Prix 25€

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