Dînez au champagne dans le meilleur resto végan de Paris en compagnie de quatre femmes influentes de la gastronomie

Quand on porte le nom d’une forte tête, à jamais la première directrice d’une maison de champagne, il y a une certaine logique à mettre en lumière des femmes dans le monde du vin et de la cuisine ! À travers quatre figures de la gastronomie française contemporaine, Veuve Clicquot réchauffe ce début d’automne avec ses Bold Woman Dinners (“dîners des femmes intrépides” dans la langue de Mona Chollet) en invitant la cheffe Alice Tuyet, la pâtissière Claire Heitzler, l’autrice et chroniqueuse Elvira Masson et la journaliste vin Tina Meyer à échanger avec les convives lors de trois repas en six étapes (95 € par tête) chez Faubourg Daimant, nouveau temple du véganisme sexy.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daimant Collective Paris | Faubourg Daimant & Plan D (@daimant.co)

En fourchettant des croquettes au champignon ou des filets d’aubergine grillée (escortés de champagne évidemment), vous allez pouvoir déplier le parcours de ces femmes carburant à l’audace, qui ont su rendre la cuisine végane suggestive et sensuelle, prouver que la pâtisserie peut sortir de son image de paris-brest hypercalorique, parler terroir, environnement et ménopause ou soigner un monde du vin couperosé de mythes et de jargon…

Bref, une belle occasion de se régaler, d’échanger et, pourquoi pas, d’encourager celles et ceux qui hésitent encore à plonger dans le bain(-marie) de la gastronomie !

Quand ? 8, 9, et 10 octobre 2024.

Où ? 20 rue du Faubourg-Poissonnière, Paris 10e.

Réservation ici