Emmanuelle Marie, pêcheuse de homards et poissonnière, militante des fonds marins !

Bio express : “C'est pas l'homme qui prend la mer…”, chantait Renaud. Sauf que la mer, c'est une femme qu'elle a prise sous sa houle, et une Bretonne ! Laquelle est descendue telle la marée à la capitale, attirant dans ses filets les plus grands chefs parisiens. De Ducasse (Plaza Athénée) à Clamato et Yves Camdeborde, tous veulent leur rail d'iode ! Emmanuelle Marie vit, ou plutôt navigue, entre la Normandie (Granville, les îles Chausey) et Paris. On l’avait connue vendant ses huîtres pleine mer au cul du camion, devant chez Bilili. Petite-fille de mareyeur, fille de pêcheur et de poissonnière, la jeune femme au caractère bien trempé a lâché l'immobilier pour devenir sourceuse de poissons, coquillages et crustacés. La Manu vend les homards et araignées de son mari, patron de la Petite Laura, et la pêche de petits bateaux (9 mètres max) travaillant propre, dans le respect des ressources maritimes. Attention la came part vite. Très vite. Trop vite.

Faits d'armes : Pousse régulièrement des coups de gueule sur son compte Instagram (@emmanuelle_petitelaura) pour défendre la saisonnalité et la pêche durable. En période de confinement, elle n'a pas hésité à prendre son fourgon pour livrer chaque week-end à domicile sur Paris et Levallois. En novembre 2020, elle installe sa poissonnerie à Montmartre, au 54 rue des Trois Frères. Où elle débitait vendredi, samedi et dimanche de la poiscaille fresh so fresh et des (déjà mythiques) crab roll... En attendant une nouvelle adresse physique !