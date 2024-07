Le Peacock Society revient dans son berceau du Parc Floral avec une prog XXL

Paon paon paon ! Classique parmi les classiques des festivals de l’été, Peacock Society a annoncé fin juin que sa prochaine édition, qui devait se dérouler au parc de Choisy, aurait finalement lieu le 13 juillet dans le fief qui l’a vu naître : le Parc Floral. Une cuvée « teuf nationale » qui mute en format nocturne. Et si le dispatchage des quatre scènes est quelque peu chamboulé, on reste sur la quasi même grandiose affiche de 26 artistes – entre têtes d’affiche et newcomers – déclinant un très large spectre d’ambiances électroniques.

On vous connaît, c’est les blazes que vous voulez ! Sachez que Skrillex est toujours à l’affiche, mais qu’il paume sa carte blanche. Il sera finalement flanqué sur la scène Warehouse par le galopeur fou du BPM Marlon Hoffstadt, la Palestinienne à l’aventureuse techno Sama’ Abdulhadi, la furibarde conscrite du du label Live From Earth Horsegiir, et la Londonienne Jyoty. Pas mal.

Collab et after

Sur les autres scènes, Peacock fanfaronne tout autant avec d’immanquables collabs : celle réunissant Broodoo Ramses et Missy Da Kunt pour une petite leçon de sonorités afro-descendantes ; la récente asso des pontes de la techno allemande Âme et Marcel Dettmann ; ou le B2B made in France Lacchesi et Mac De Clos qui devrait mettre deux trois zozos en trance. Autres créneaux à stabiloter : Lea Occhi, cheffe de la soirée Spectrum, l'inénarrable Teki Latex, et le Nord-Irlandais Cormac, dont les sets sont truffés de flèches italo et hi-NRG, ce disco sous amphets parfait pour danser sans fin.

En parlant de fin, et de la conjurer, Peacock délocalisera un after dominical à Virage sur un format 14h-minuit qui fleurera bon la bass music et les breaks à vous casser les rotules avec I.Jordan, Surusinghe ou Skee Mask. Et un bon lundi bien sûr !

Quand ? samedi 13 juillet 2024, 21h-7h.

Où ? parc de Choisy, chemin des Bœufs, 94000 Créteil.

Combien ? à partir de 44 € (Billetterie ici)