Drink Me I’m Vintage, le festival des vins nature qui ont de la bouteille

Les sulfites dans le vin aident à la conservation. Les vins nature n’ont quasiment pas de sulfites. Conclusion : les vins nature se conservent mal. CQFD ! Mais en fait, non, pas du tout. Si, plutôt que de les laisser dans une voiture en plein cagnard, on les couche dans la fraîcheur d’une cave, les bouteilles peuvent non seulement se garder plusieurs années, mais même (et surtout) développer tout leur potentiel.

De 8 à 67 ans de vieillissement !

Afin de le prouver, Culinaries, le site de vente en ligne de vins propres, organise le dimanche 6 juillet de 10h à 18h Drink Me I’m Vintage, un petit festival de millésimes exceptionnels que vous pourrez goûter et acheter. Trente cuvées rarissimes, qui s’échelonnent de 2017 (Mahlon de Ruth Lewandowski) à 1995 (Tinto Cosecha d’Alberto Lopez Calvo), avec même un détour par 1958, vont être présentées !

© DR Jean-Pierre Robinot

Comme parrain de cette première édition, Jean-Pierre Robinot, infatigable héraut du sans-intrant (il a ouvert L’Ange-Vin, premier barav’ nature dans les années 1990) et vigneron dans la Loire, a goûté et validé toutes ces bouteilles. Il sera là le 6 juillet si vous voulez échanger avec cette encyclopédie vivante du vin nat’. Drink Me I’m Vintage va se déployer dans la salle de restaurant du Yard comme une mini-foire gratuite (réservation indispensable cependant), mais le bar et la terrasse restent ouverts pour goûter les assiettes du chef Quentin Guillaume.

Quand ? Dimanche 6 juillet de 10h à 18h

Où ? 6 rue de Mont-Louis

Inscription ici

Poussez le bouchon avec notre sélection des meilleurs cavistes