Il y a bien la semaine du Negroni ou le mois des produits tripiers, pourquoi pas une fête du cornichon ? Cette modeste cucurbitacée marinée qui promène son acidité et son croquant dans nos assiettes ou nos sandwichs depuis toujours (en tout cas au moins depuis le XVIᵉ siècle !) mérite bien une mise en lumière digne de ce nom, initiée par Double Jus, une marque de pommeau moderné qui se déguste avec (suspens…) un cornichon.

La marche des pickles

La semaine va être plus chargée qu’un tire-croqs dans un bocal neuf pour le mini-concombre qui ressemble à une petite corne (d’où le nom). Outre une soirée de lancement le 24 novembre chez Jeannette en présence d'Alice Moireau, marraine de l'événement; le mardi 25, le Petit Vendôme remet en selle un sandwich rosbeef-mayo-cornichon ; le jeudi 27, un concours de mangeur de cornichons et des quiz s’organisent au Céleste ; le vendredi 28, Superposé accueille une grande raclette ; le samedi 29, Chez Rives va voir l’élection de Miss Cornichon 2025 (en fait un concours de déguisement ouvert à tous). Les plus énervés pourront se terminer le dimanche au cornibrunch de Soces.

© Double Jus

Par ailleurs, durant la semaine, De Vie, les Jajas de Juju, Giclette, Amatxi (mais – incompréhension ! – pas le Cornichon !) vont proposer des mises en avant à prix d’ami de verres de Double Jus et son garnish cornichon (un garnishon ?). Surveillez l’Insta de l’événement pour ne rien rater et vous inscrire aux activités !

Quand ? du 24 au 30 novembre