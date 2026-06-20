Du son et des assiettes : 10 restos à Paris où fêter la musique

La sélection subjective des tables que l’on aime bien chez Time Out et qui sortent les enceintes le 21 juin.

La tendance se confirme encore cette année : alors que peu de musiciens invitent des chefs pour la fête de la cuisine, énormément de restaurants programment des DJ pour la fête de la musique ! On ne va pas se plaindre, cela permet de se sustenter tout en dansant dans la rue !

© Guillaume Nadaud Fête de la Musique 2025 au Dauphin

Plongez sans flipper mais avec Le Dauphin dans un grand bain électronique de 12 h pour cette fête de la musique. En maître-nageuse des BPM, la patronne Jennifer Cardini (qui fit les belles heures du Pulp ou du Rex) invite Ams et DAWS, deux signatures de son label Correspondant, mais aussi ses complices de Barbieturix Rag et Nari Fishr. Laurent Cabut et le chef Anthony Salomon assurent le ravito : vins de Rémi Dufaitre, cocktails et pan-bagnat.

Où ? 131 avenue Parmentier, Paris 10e

Quand ? de 12 h à minuit

Lavatronic

Programme couleur et 40°C pour dimanche caniculaire chez Lavatronic, le petit dernier de la famille Chambre Noire. Outre les succulentes pizzas au levain on va trouver que du beau linge à la programmation, à savoir une tripotée de DJ multiculti et polygenre (de la minimale à la house, disons) : Clo, Bambz, V.I.E., Bonitoboy ou Noëline… Le tout mouillé de vin nat’

Où ? 5 rue de la Grange aux Belles, Paris 10ᵉ

Quand ? de 16 h à minuit

Rori

© Rori PIzza et vin rouge

Pour la fête de la musique, la petite pizzeria aime traverser la rue et installer une scène sur la place en face. Cette année, Pulse, le collectif queer féministe, se charge de la programmation avec une brochette de queens des platines (Andy 4000, Kid Crayola, 22 h 30, Lola Ondi Kwa…) mais aussi des lives de Faë Sapienta, Lalla Rami ou Cannelle. Attendez-vous à un mélange afro, hip-hop, bouyon, house et plus encore, escorté des pizzas ricaines de Rori. Yummy !

Où ? 96 rue Jean-Pierre Timbaud

Quand ? De 18 h 30 à minuit.

Mersin, ce nouveau comptoir ouvert par l’équipe de Gemüse dans le 19ᵉ sort les enceintes et les assiettes de 14 h à minuit pour un accord street-food turque et BPM. La première partie va comprendre frites double cuisson, kebab et leur nouveauté, le tantuni, du bœuf épicé glissé avec de l'oignon au sumac et de la tomate dans un pain lavash. Et dans les oreilles, les DJ invités vont cuisiner différentes saveurs de house et de techno. Merci chef !

Où ? 123 av. Simon Bolivar, Paris 19ᵉ

Quand ? De 14 h à minuit.

Le Cornichon

© Le Cornichon Le Cornichon le 21 juin 2025

Sous ses atours de bar-tabac pompidolien, le Cornichon a un cœur de jeune teufeur qui bat. La preuve avec sa programmation pour la Fête de la musique digne d’une festoche dans un champ belge. Autour du système-son monté par Orange décibel on va trouver Alys et son hardcore martial ; Joans Alexander en B2B avec TSIP pour une session Miami bass vivifiante et Low Jack en colocation avec Cyrus Goberville, curateur de la programmation culturel de la Bourse De Commerce pour un back 2 back enrichi en basses et en dancehall. Et on mange quoi avec ça ? Des paninis, des churros et des frozen margaritas ! Un jeune, on vous dit.

Où ? 2 rue des Goncourt, Paris 11e

Quand ? de 17h à minuit

Le Canard Sauvage

Déjà accolé au théâtre Antoine, le restau de Greg Back s’acoquine aussi avec la muse de la musique pour ce 21 juin. Le collectif The Boogie Cartel débarque ainsi d’Angleterre pour s’occuper des platines avec une sélection résolument discoïde et à fort potentiel de chaloupance. Et afin de rester dans une ambiance estivale relâchée, le chef Jack Bosco Baker va envoyer des burgers et des hot-dogs afin de fournir des calories aux danseurs. Bref, si vous êtes dans le coin, passez au Canard (vous l’avez ?).

Où ? 14 bd de Strasbourg, Paris 10ᵉ

Quand ? À partir de 15 h

Cendrillon

© Karim Sirine Frantz devant Cendrillon en mai 2026

La joyeuse bande de Cendrillon, meilleure Junk deluxe aux Time Out Paris Food & Drink Awards 2025, a décidé de prendre pied sur la rue Piat pour une block party à la bonne franquette. Des viandes jetées sur la braise, des cocktails et des pizzas sorties du four du voisin. La musique va être assurée par des DJ mystère (ça sera plutôt des potes que Solomun si vous voulez notre avis) mais aussi par toi, public, puisqu’une machine à karaoké va être proposée (2€ la bonne chanson, 5€ la mauvaise !).



Où ? 50 rue Piat, Paris 20e

Quand ? De 14h à tard

A la Renaissance

Sa coupe en brosse façon Prince de Bel-Air, sa moustache luxuriante et ses costumes impeccables vous disent quelque chose ? C’est normal, Nelson d’Araujoo officie derrière moultes platines à Paris (La Caserne, l’Alcazar, le Rosa-Bonheur des Buttes…). Pour la fête de la musique, il va déployer son mix baile funk, house acidulée et disco devant A La Renaissance ! Pour les plaisirs solides et liquides, on fait confiance à Carina Soto Velásquez et Joshua Fontaine. Attention, la soirée ne dure que 3 h (la malédiction du dimanche), il va falloir être précis.

Où ? 87 rue de la Roquette, Paris 11ᵉ

Quand ? De 21 h à minuit.

Fellows Saint-Germain

Heureusement que Fellows est là pour mettre un peu de végétal et de rive gauche dans cette fête de la musique. Le petit dernier du Maslow Group en plein Saint-Germain-des-Prés va pousser les tables pour ménager un dancefloor. À partir de 19 h, va s'y produire un line-up très Finta : Lis4turn (baile et hip hop), Made (plutôt dancehall), Bizarre (disco), DJ Kekely (shatta)… Originalité : c’est platines ouvertes entre 17 h et 19 h si vous voulez vous lancer dans la carrière de DJ (après une assiette de pâtes végé).

Où ? 2 rue Félibien, Paris 6e

Quand ? de 17h à minuit

Toy

© Sam Hendel Toy

La nouvelle adresse de Solal Martin-Grondard, taulier des Œillets, le bar à vins le plus schlague et tanique du 11ᵉ, sort les enceintes et la grosse artillerie musicale pour sa première Fête de la Musique. On y croisera par exemple Yuko Kakizawa et sa house baléarique ou Mark Gurney, DJ oenophile venu de Londres, imbattable en malbec comme en space funk. Côté menu, le chef George Black ne fait pas des habituels bols de ramen mais du fried chicken à faire couler avec des vins nat.

Où ? 21 rue Saint-Nicolas, Paris 12ᵉ

Quand ? De 14 h à 2 h.

Par ici pour notre programme complet de la Fête de la Musique 2026