Dua Lipa va installer son book club à la fin du mois dans un bar à cocktails de puriste parisien

Dua Lira. La bibliophile (et accessoirement chanteuse star) Dua Lipa a annoncé la tenue à Paris d’une session de son book club Service95. Ce passage parisien prendra place le 25 février (de 19 h à 21 h) dans le bar à cocktails de puristes De Vie, situé dans le Sentier, et sera divisé en deux phases : un temps d’échange de « livres qui vous [ont] trouvé au bon moment dans votre vie » préalablement apportés par les participants ; et un atelier de céramique façonné par l’artiste Justine Beral.

Pour participer

On sait ce que vous voulez, c’est savoir comment participer ? Pour ça, vous devrez être inscrit à la newsletter de Service95 avant l’envoi de la prochaine prévue demain, jeudi 12 février. Dans celle-ci, au taux d’ouverture qu’on imagine passable, vous trouverez un lien pour vous inscrire, permettant de participer à un tirage au sort. Les gagnants recevront ensuite un lien privé pour payer la place – comptez 65 € pour la session, boissons, nourriture et atelier compris. Un moment à inscrire dans vos mémoires.

Quand ? le mercredi 25 février 2026, de 19h à 21h

Où ? Bar De Vie, 22 rue Saint-Sauveur, Paris 2e

Combien ? 65 € (inscription nécessaire ici à la newsletter Service95)