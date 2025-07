Le duo hip-hop culte Clipse en concert à l’Olympia cet automne

C’était un des retours les plus attendus du rap game. Quinze ans après leur dernier disque, les Clipse, duo composé des deux frères Malice et Pusha T, ont fait ce vendredi un come-back explosif avec Let God Sort Em Out. Un nouvel album entièrement composé avec leur producteur de toujours Pharrell Williams – leurs premiers disques ont été polis par les Neptunes –, et serti de feats 24 carats avec Kendrick Lamar, Tyler, the Creator, Nas ou John Legend.

Olympia en vue

La fratrie est toujours aussi intense, virtuose et affable sur le commerce interlope, et c’est forcément très addictif à l’écoute. Chanceux que nous sommes, Clipse vient tout juste d’annoncer une mini-tournée européenne de quatre dates, dont un concert parisien le 8 novembre dans la salle mythique de l’Olympia. Les places seront mises en vente ce jeudi 17 juillet à 10h. Mettez une alarme, car voir les Clipse dans une salle de cette taille, ça ne se manque pas !

Quand ? samedi 8 novembre 2025

Où ? Olympia, 28 boulevard des Capucines, Paris 9e.

Combien ? de 59,80 à 89,50 € (billetterie ici).