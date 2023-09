Durant la Coupe du monde de rugby, les meilleurs bars à cocktails du monde se réunissent à Paris

Hyacinthe Lescoët, le taulier de The Cambridge Public House, a toujours un projet dans la manche. Il voulait organiser un festival avec les meilleurs bars du monde où, en plus de shaker des cocktails, ils partageraient leurs expériences. Et bien ce beau projet existe désormais et se nomme The Cambridge Global Series ! Pour cette première édition qui a lieu en même temps que la Coupe du monde de rugby, il convie neuf adresses - les Antoine Dupont du cocktail mondial - installées chacune dans un pays participant à la compétition.

On y croisera donc par exemple le Portugal avec Quattro Teste ; l’Irlande avec les New-Yorkais de The Dead Rabbit, l’Argentine avec Floreria Atlantico ou la France avec CopperBay… Chaque soir, trois invités se succéderont derrière le comptoir de The Cambridge pour y servir des créations inspirées de leur pays d’origine et plus précises qu’un drop de Wilkinson. Siroter c’est bien, mais réfléchir c’est pas mal aussi : le lundi 2 et le mardi 3 octobre de 13h à 16h, les bars invités présenteront (lors de séminaires gratuits donnés dans l’hôtel 1K) un sujet qui leur tient à cœur : les techniques, les recettes, l’implication du bar dans sa ville… Longue vie au Cambridge Global Series !

Où ? Cambridge Public House et hôtel 1K.

Quand ? Du 1er au 3 octobre. de 17h à 20h30 (pour gouter les cocktails)

Combien ? Gratuit mais réservation pour les séminaires indispensable ici