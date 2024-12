Sur son site, le gouvernement définit la pratique comme suit : "Originaire de la rue, le Parkour peut se résumer à l'art de se rendre d'un point à un autre en respectant deux principes clés : l'efficacité et la fluidité. En épreuve de vitesse, les athlètes doivent surmonter des obstacles le plus vite possible pour atteindre la ligne d'arrivée. En Freestyle, les athlètes utilisent les obstacles pour montrer leur style et leur créativité, tout en étant jugés sur la technicité de leur performance." Emmanuel Nasshan coche toutes les cases : il fait sauter les lois de la gravité, et celles du bon sens. À 22 ans (seulement), ce phénomène français vient de poster une vidéo de 9 secondes, condensé de son dernier exploit en date, réalisé le 20 novembre dernier, sur la structure mythique de la Tour Eiffel.

Pas de filet de sécurité, rien de tout ça. Juste une confiance en béton armé et un "side flip" (comprenez : un salto sur le côté de 2,60 m de longueur à peu près) exécuté à 130 mètres du sol, en plein milieu de la structure métallique du monument parisien. L'image du saut provoque plus de frissons qu'un tour de montagnes russes en pleine nuit. De quoi filer des sueurs froides à sa mère (et à n'importe qui d'autre, en fait).

Voilà sept ans que ce jeune athlète se colle la frousse à coup de pirouettes vertigineuses. Un truc que le commun des mortels n'oserait même pas rêver. Cette dernière performance ? "La plus exigeante, la plus patiente, la plus mentale… bref, la plus de tout" de toute sa carrière, selon ses propres mots. Personne ne s’étonnera que l’exploit ait nécessité une préparation de maître et un mental forgé dans le fer. "Au niveau des répercussions judiciaires et de l'investissement de soi-même, c'est le plus gros truc que j'ai fait", se vanterait presque l'intéressé dans une interview accordée à L'Équipe. "Je risquais beaucoup, et je risque encore beaucoup d'ailleurs. La vidéo vient de sortir [sur Youtube, ndlr]. Je pense qu'ils [la sécurité de la Tour Eiffel, ndlr] n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé quand ils nous ont vus redescendre. Ils vont sans doute nous poursuivre en justice, pour effraction, ou un truc comme ça." À part ça, la suite ? Une balade en haute montagne, histoire de varier les plaisirs.