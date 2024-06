En juin, découvrez 270 futures stars de l’art dans une ex-usine de parfums de 20 000 m2

A Paris, le fort de la jeune création est installé à Aubervilliers. Dans les ateliers de POUSH, ce village d’artistes XXL ensemencé dans une ancienne usine de parfums à Aubervilliers, 270 artistes venus du monde entier créent au quotidien et forment une riche communauté. Et à travers les expositions conçues par Yvannoé Kruger, directeur de l’espace, et d’autres commissaires invités, leurs travaux trouvent un terrain d’entente sensible.

10 expositions disséminées dans 20 000 mètres carrés

Justement, les 15 et 16 juin, vous allez de nouveau pouvoir pousser (gratuitement) les grilles de POUSH et découvrir 10 expositions disséminées dans ses 20 000 mètres carrés. Ce sera l’occasion de visiter les ateliers des 270 résidents et de (re)voir (sous la coupole) la rétrospective Nord-Est. Témoignage de l’effervescence artistique en Seine-Saint-Denis, l’expo mêle des œuvres des résidents de POUSH à des propositions d’artistes et lieux culturels bien identifiés de ce territoire, comme le 6B. Sur les cartels, on retrouve certains de nos chouchous comme la photographe Lucile Boiron et le peintre Louis Verret.

En parallèle, POUSH lèvera le rideau sur plusieurs expos qui animeront ses espaces ces prochaines semaines, avec d’un côté Maison en feu, qui questionne le concept d’éternel recommencement de la maison, et de l’autre six “duwoshows” par des duos d’artistes résidents, prévus dans l’espace du Rift. Au programme également, des DJ sets et des concerts, et n’hésitez pas à visiter la librairie ou la cantine Galbi, qui a fait fin mai une collab avec notre bar à vin musical adoré, le Montezuma.

Quand ? samedi 15 et dimanche 16 juin 2024.

Où ? 153 avenue Jean-Jaurès, 93500 Aubervilliers

Combien ? entrée libre, inscription obligatoire ici.