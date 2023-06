En juin, le Ici Vietnam Festival revient mettre le pho à Monge

La place Monge passe en mode Hanoï samedi 17 juin ! Pour sa 3e édition, le festival Ici Vietnam, toujours organisé par l’Union générale des Vietnamiens de France (en collaboration avec le Foyer Vietnam voisin), fait découvrir la culture du pays via la scène gastronomique parisienne, avec des plats concoctés sur une vingtaine de stands par quelques-uns de nos chouchous (Hanoi Corner, Beng Beng). Au menu ? Banh cuon, bo bun, pho… Des créations originales à l’image de ce banh mi gastronomique de Léo Chauvin et Jacques Pham du Cotte Rôti, et des douceurs typiques comme le smoothie vietnamien aux saveurs corossol, jacquier ou avocat.

Et pour dépenser toutes ces bonnes calories, vous pourrez agiter les genoux lors d’une partie de plumfoot, rejeton du foot et du badminton adulé en Asie du Sud-Est ou, plus classiquement, danser sur les mix enflammés de six DJ dont Kiki Raikkonen, plutôt breakbeat, To Van Kao, franchement techno, ou Frencizzle, plus trap. Ultime bonne nouvelle : l’accès au festival ne vous coûtera pas un dong.

Où ? Place Monge, Paris 5e

Quand ? Samedi 17 juin de 12h à 21h

Combien ? Entrée gratuite