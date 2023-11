Les meilleurs restaurants vietnamiens de Paris

Do & Coco c’est l’annexe du déjà classique Do & Riz de la cheffe Thi Thanh Huyen Vu, situé sur le trottoir d’en face. Une sorte de petit frère à la personnalité déjà bien affirmée avec une carte différente, un poil moins chère, à la promesse alléchante : oui, la cuisine vietnamienne conserve encore quelques secrets, et Do & Coco et THE place to be pour les découvrir.



Où ? 24 rue de Cotte, Paris 12e