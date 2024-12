En mission buffet pour le 31 ? On vous a trouvé la boutique idéale, planquée aux Halles !

Des nuées de bicyclettes, les rues pleines de Colette ou de Marcel et l’envie d’aller danser toute la nuit dans des caves. Ah oui, vraiment, Paris était bien différent en 1948 ! Mais au moins, il y avait une constante : on aimait le foie gras. Et c’est à cette époque que Raphaël Vigneau, charcutier de son état, installe son épicerie fine Foie Gras Luxe à un jet de terrine du marché des Halles afin de fournir pros et amateurs en cette spécialité du Sud-Ouest.

Décor, accueil et qualité

En 2024, les Halles sont devenues une de ces succursales interchangeables de cette catastrophique fast-fashion, mais la famille Vigneau continue de régaler les épicuriens, plaquée au fond de sa cour. La boutique mérite une visite rien que pour l’ambiance étonnante, l’impression d’arriver dans un décor de cinéma et surtout pour l’accueil à la fois pro et goguenard de l’équipe. Les étagères se cintrent sous le poids des bocaux. L’appro se montre réglo : tous les foies gras sont faits par la maison à partir de canards et d’oies d’une ferme des Landes. Mais il y a aussi du saumon d’Écosse, du caviar (et de la vodka) russe, du cassoulet de Castelnaudary... Tout pour un buffet du 31 au top !

