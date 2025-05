6 événements cinégéniques où s’éterniser pendant la Nuit Blanche

Cette année, la Nuit Blanche se fait l’after officieux du Festival de Cannes. Programmé le samedi 7 juin, l’événement (gratuit) prend le 7e art pour fil conducteur, et l’actrice, scénariste et réalisatrice Valérie Donzelli (La guerre est déclarée, L’Amour et les forêts) pour directrice artistique. Alors qu’elle travaille à son prochain long-métrage, la réalisatrice s’empare du festival pour raconter une nouvelle histoire, et fait de Paris un immense plateau de cinéma. On vous le fait découvrir en six étapes particulièrement cinégéniques.

Des œuvres inédites de Michel Gondry

Invité par Valérie Donzelli, Michel Gondry est la tête d’affiche du festival, avec plusieurs projets spécialement imaginés pour l’occasion. Le réalisateur d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind, derrière les meilleurs clips de Björk ou des Daft Punk, diffusera un court-métrage d’animation inédit sur le parvis de la gare Montparnasse, Quelle Nuit Blanche !, entièrement réalisé en papier découpé. Comble de la poésie, la boîte à musique du film sort de l’écran et se voit installée en format géant dans le 19e arrondissement, place de la Bataille-de-Stalingrad.

Quand ? de 19h à 2h.

Où ? place Raoul-Dautry (parvis de la gare Montparnasse), Paris 15e ; place de la Bataille de Stalingrad, Paris 19e.

© Michel Gondry - Royal Post

Un remake postmoderne de La Boum

Entre soundsystem ambulant et scénographie lumineuse, l’installation déambulatoire B.P.M réinvente la boum (sans oublier son mythique quart d’heure américain, prévu toutes les heures) et en fait une œuvre d’art participative hautement festive. Imaginée par le collectif Downtown Périgord et l’artiste visuelle Juliette Gelli, la performance se range quelque part entre la free party arty et le bal populaire. Rendez-vous devant le mur de son.

Quand ? De 19h à 2h.

Où ? canal Saint-Martin, quai de Valmy et quai de Jemmapes, Paris 10e.

Des films (de femmes !) en plein air

La Nuit Blanche vous invite à prendre les toiles. Le temps d’un film (tous sont diffusés en intégralité), on quitte l’agitation nocturne du festival pour s’installer devant un grand écran de (bonne) fortune. A l’affiche, une superbe suite de réalisatrices, d’Alice Guy (première réalisatrice de l’histoire) à Agnès Varda. S’il ne fallait en choisir que deux : le documentaire Sois belle et tais-toi, de Delphine Seyrig, remporte nos suffrages, au côté du film L’une chante, l’autre pas d’Agnès Varda.

Quand ? L’une chante, l’autre pas, début du film à 22h, 00h10 et 2h20.

Où ? place Ferdinand-Brunot (parvis de la mairie du 14e), Paris 14e.

Quand ? Sois belle et tais-toi, début du film à 22h et 00h15.

Où ? terrain de sport des jardins Saint-Paul, 9 rue Charlemagne, Paris 4e.

© Fondation Chantal Akerman _ Capricci

Un drive-in surréaliste sur un toit du 93

Le Wonder, génial collectif et atelier de création artistique, s’est installé en 2023 dans un ancien garage de Bobigny, au bord du canal de l’Ourcq. Pour la Nuit Blanche, son toit-terrasse de 600 mètres carrés devient un drive-in d’un nouveau genre, imaginé par le collectif portoricain Poncili Creación. Si l’esthétique du spot rappelle celle des cinés en plein air, la prog est on ne peut plus vivante : marionnettes géantes, performances culinaires, musique expérimentale et installations in situ réalisées par les artistes résidents du Wonder.

Quand ? de 18h à 2h.

Où ? le Wonder, 109 rue de Paris, 93000 Bobigny.

Un ballet de pointures à la Friche du futur

Lancé l’an dernier par Benjamin Millepied, le projet La Ville dansée transpose le ballet sur le bitume, partout à travers la capitale. Pour la Nuit Blanche, le chorégraphe star orchestre une pièce inédite pour 15 danseurs, coécrite avec Jamas Roberts, Dimitri Chamblas, Pam Tanowitz et Emmanuelle Huynh, sur la mythique bande originale de Koyaanisqatsi, signée Philip Glass.

Quand ? à partir de 19h30.

Où ? Friche du futur Centre Hospitalo-Universitaire Saint-Ouen Paris Grand Nord, 23 avenue du Capitaine-Glarner, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Les 130 ans de Gaumont au Petit Palais (avec Para One et Chassol)

Prenez-en de la graine : à 130 ans, Gaumont n’a pas fini d’enchaîner les nuits blanches. Pour celle-ci, le groupe s’associe à la Fémis et orchestre une immense soirée au Petit Palais. Ciné-concert, performance musicale cinéphile de Chassol, DJ set audiovisuel de Para One… Tout ça dans une scénographie immersive traversée d’installations, répliques et visages cultes du 7e art. Tourné vers l’avenir, cet anniversaire est aussi l’occasion de découvrir la jeune création avec des projections de courts-métrages d’élèves de la Fémis.

Quand ? de 20h à 2h.

Où ? Petit Palais, avenue Winston-Churchill, Paris 8e.