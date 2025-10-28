« Sur le trottoir les fashions » : l'expo gratuite du Point Éphémère qui montre les coulisses de la Fashion Week

Shootant au flash et avec des cadrages singuliers, la photographe s’attarde sur les détails d’une foule aimantée par les strass et les stars.

Sur les cimaises les fashions. Après son expo Afterparty sur les devantures vintages de clubs, le Point F brandit cette fois-ci la carte mode (du 5 au 21 novembre) avec Sur le trottoir les fashions, sa rétrospective gratuite imaginée autour des clichés modeux de la photographe Sonia Reveyaz.

Flash et cadrages singuliers

Reprenant cette phrase d’un automobiliste excédé pendant la Fashion Week 2017 filmé par Quotidien - depuis devenue un mème -, Sonia Reveyaz explore ces scènes de rue à l’allure de contre-défilés qui agitent les Semaines de la Mode. Shootant au flash et avec des cadrages singuliers, la photographe s’attarde sur les détails d’une foule aimantée par les strass et les stars, bien souvent aussi (voire plus) lookée qu’elles. Le sourire n’est jamais loin.

Pour pousser le thème au max, le vernissage de l’expo prévu le 5 novembre sera marqué par l’organisation d’un catwalk. Vous serez invités à choisir vos fringues sur les portants de la marque vintage Frusques, avant d’être photographiés par Tarik Aouad sur un photocall monté pour l’occasion. Une soirée elle-même shootée et filmée par les photographes et vidéastes Vinaigre Blanc et Betty Yamanjian.

Quand ? du 5 au 21 novembre 2025.

Où ? Point Éphémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e.

Combien ? accès libre.