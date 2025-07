Au Point Éphémère, une exposition photo gratuite célèbre les façades de discothèques vintage

Extérieur jour. Dans le cadre de sa saison d’été, le Point Éphémère accueille jusqu’au 29 août l'expo photo After Party de François Prost, une série extraite de l’ouvrage du même nom sorti en 2018 et réédité l’an dernier. Le topo ? Pendant des années, le photographe a sillonné le pays pour shooter plus de 200 façades de boîtes de nuit, mais de jour.

Des bâtiments sans maquillage

Une série qui révèle l’illusion créée par la grandiloquence des devantures de discothèques, formant une oasis festive au milieu d’un champ ou d’une ZAC. Les photos donnent l’impression de se balader dans un décor de film hors du tournage, quand les néons ont arrêté de scintiller.

On découvre ainsi des bâtiments sans maquillage, l’Acropole et sa devanture façon Panthéon à Chilly-Mazarin, les ailes du Moulin Tropical à Toulouse ou les palmiers et l’écriteau « réservé aux plus de 30 ans » de la Fiesta sur les bords du Rhône. Il est où l’after ? Au Point FMR.

Quand ? jusqu'au 29 août 2025.

Où ? Point Éphémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e.

Combien ? accès libre.