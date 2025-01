En 2025, une grande expo célèbrera les 40 ans de la maison Dolce Gabbana sous la verrière du Grand Palais

En 2025, Dolce & Gabbana fêtera 40 ans de création. Et histoire de la jouer quarantaine triomphante, la maison de haute couture fondée par Domenico Dolce et Stefano Gabbana importera du 10 janvier au 31 mars sous la verrière du Grand Palais son exposition événement inaugurée au Palazzo Reale à Milan.

Une ode à la culture italienne

Des inspirations multiples du duo de stylistes (céramique sicilienne, verrerie vénitienne…) aux pièces uniques conçues à la main dans leurs ateliers, l’exposition tisse les mille et un liens entre la culture italienne et cette haute couture de la démesure que cultive la maison. À travers dix salles immersives et une scénographie aussi folle que leurs robes, on se balade dans la tête (et dans le cœur) des créateurs, avec des références au théâtre, à l’architecture, à l’artisanat, au cinéma, à la musique et à la dolce vita.

Quand ? du 10 janvier au 31 mars 2025

Où ? Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e

© Mariano Vivanco





