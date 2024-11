Dolce & Gabbana, Niki de Saint Phalle, Eva Jospin… La prog 2025 du Grand Palais est tombée !

Vitrine extra-large (on parle de la plus grande verrière d’Europe) de l’art sous toutes ses formes depuis plus d’un siècle, le Grand Palais rouvre progressivement ses portes depuis l’été. Les foires internationales y ont retrouvé leurs pénates, et une première expo d’envergure s’apprête à s’y installer en décembre, en même temps que le Grand Palais des Glaces, sa patinoire monumentale historique. Ses vœux pour 2025 ? Que du lourd. Avec l’ouverture crescendo des espaces restaurés, la prog s’emballe et affiche des grands noms de la mode et de l’art, en plus d’un tout nouveau programme estival expérientiel et festif.

Du Cœur à la main, Dolce & Gabbana : l’expo mode de l’année ?

En 2025, Dolce & Gabbana fêtera 40 ans de création. Et trouvera au Grand Palais un écrin à la mesure de son exposition événement inaugurée au Palazzo Reale à Milan. Des inspirations multiples du duo de stylistes (céramique sicilienne, verrerie vénitienne…) aux pièces uniques conçues à la main dans leurs ateliers, l’exposition tisse les mille et un liens entre la culture italienne et cette haute couture de la démesure que cultive la maison. À travers dix salles immersives et une scénographie aussi folle que leurs robes, on se balade dans la tête (et dans le cœur) des créateurs.



Du Cœur à la main : Dolce & Gabbana

Quand ? du 10 janvier au 31 mars 2025

Niki de Saint Phalle, art brut… La carte joker du Centre Pompidou

2025 marque aussi le lancement (progressif) des travaux au Centre Pompidou, qui va fermer pour cinq ans. Pas pleurer : l’âme du musée continuera de vivre en d’autres lieux, dont le Grand Palais, à travers différentes expos en coproduction. A commencer par une riche rétrospective autour du couple Niki de Saint Phalle-Jean Tinguely, par le prisme du premier directeur du Centre Pompidou, Pontus Hultén. Entre histoire d’amour et histoire de l’art, l’expo présentera des œuvres emblématiques des deux artistes pendant plus de six mois.

Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten

Quand ? du 6 juin 2025 au 4 janvier 2026

Toujours en collaboration avec le Centre Pompidou, une exposition autour de l’art brut ouvrira ses portes le 6 juin prochain, construite comme un carnet de voyage au fil des acquisitions du collectionneur et réalisateur Bruno Decharme. En fin d’année (novembre 2025), c’est une expo de dessin qui prendra le relais, présentant quelque 250 œuvres issues des collections du Centre Pompidou, signées Kandinsky, Kupka ou Klee.

Art brut. Dans l’intimité d’une collection.

Quand ? du 6 juin - 21 septembre 2025

Aux frontières du dessin

Quand ? de fin novembre 2025 à 4 avril 2026

Une fête perpétuelle au Grand Palais d’été

La grande nouveauté pour le Grand Palais, c’est ce giga-programme festif entre juin et septembre ! Comprendre : des expos et installations immersives in situ, mais aussi des shows, DJ sets et bals populaires. A noter déjà : une performance acrobatique sous la verrière orchestrée par le chorégraphe Rachid Ouramdane mettant en scène une vingtaine de funambules et performeurs, à contempler assis ou couché. Mais aussi un grand bal Rio-Paris, une expo XXL entre art et divertissement sur le monde du gonflable, du waacking et autres shows de danse suite auxquels le public sera lui-même invité à remuer dans des after-parties qui s’annoncent mémorables…

Quand ? de juin à août 2025

Des cartes blanches pour l’hiver

L’année 2025 se terminera en beauté au Grand Palais avec deux cartes blanches d’exception données à deux grands noms de l’art contemporain : Eva Jospin et Claire Tabouret. Après avoir réenchanté le palais des Papes (Avignon) ou le château de Versailles, réalisé des scénographies pour Dior et brillé à la Biennale de Venise, Eva Jospin est donc invitée à s’emparer des galeries du Grand Palais avec ses monumentales sculptures de carton et broderies d’orfèvre. Au même moment, la peintre et plasticienne Claire Tabouret y introduira son monde ultra-sensible peuplé d’enfants, de larmes et de rouge à lèvres défait.

Invitation à Claire Tabouret

Invitation à Eva Jospin

Quand ? de décembre 2025 à mars 2026