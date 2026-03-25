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Demain, une expo gratuite à Paris dévoile les clichés cultes de Martin Parr

Une série où Martin Parr a concentré son regard acide et sa focale sur les phénomènes de consommation et plus précisément son pan touristique.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
À partir de demain, une expo gratuite à Paris pour (re)découvrir l’univers acide de Martin Parr
© Martin Parr
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Martin Parr éternel. Décédé en décembre dernier, le culte photographe britannique continue en effet à plus que jamais occuper les cimaises parisiennes. Alors que son exposition Global Warming fait chauffer les tourniquets du Jeu de Paume, une rétrospective parallèle s'apprête à se déployer du 26 mars au 30 mai dans la galerie Clémentine de la Ferronnière. Le tout en accès libre.

Une série constamment mise à jour

Elle aussi préparée en collaboration directe avec l’artiste, cette expo célébrera la série Small World – qui occupe également une section au Jeu de Paume –, initialement éditée en 1995 avant d’être constamment mise à jour par Martin Parr. Lequel a concentré son regard acide et sa focale – avec flashs et contrastes poussés à fond de rigueur – sur les phénomènes de consommation et plus précisément son pan touristique. Ou comment shooter l’absurde de ces comportements humains aussi convulsifs et codifiés qu'infiniment décalqués.

Parmi les clichés présentés, on repère cette partie d’échecs dans les fumants thermes de Budapest, ces dizaines de gens tentant de redresser la tour de Pise, ces tours Eiffel multicolores, ces cartes postales en bord de pistes, ce parapluie point de rencontre sur la place Saint-Marc ou la Joconde photographiée à bout de bras et sans trop regarder. 

Quand ? du 26 mars au 30 mai 2026
Où ? galerie Clémentine de la Ferronnière, 51, rue Saint-Louis-en-l’Île, Paris 4e
Combien ? gratuit

À partir de demain, une expo gratuite à Paris pour (re)découvrir l’univers acide de Martin Parr
© Martin Parr
À partir de demain, une expo gratuite à Paris pour (re)découvrir l’univers acide de Martin Parr
© Martin Parr
À partir de demain, une expo gratuite à Paris pour (re)découvrir l’univers acide de Martin Parr
© Martin Parr
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