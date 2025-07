Les expositions à voir gratuitement à Paris en juillet 2025

Dans le cadre du festival Paris l’été et de la saison France-Brésil, le majestueux jardin des Tuileries – ce sera précisément à côté du bassin – va abriter du 15 au 25 juillet l’expo photo Kwir Nou Éxist des artistes Raya Martiny et Édouard Richard. Une série qui retrace cinq ans d’un projet durant lequel le couple d’artistes a cherché à documenter et célébrer la jeunesse queer réunionnaise, île dont est originaire Raya. « Ça me rend fière pour mon histoire, mon enfance, et les pièces du puzzle que je retrouve aujourd’hui et que je peux transmettre à la jeunesse de l’île », nous confiait-elle à l’occasion de notre Une sur les personnes trans qui font Paris. Majoritairement pris en extérieur, les clichés laissent voir une jeunesse à la vivifiante beauté et diversité, où l’intensité des regards et la fierté des poses deviennent des poings levés face aux violences subies.

Quand ? Du 15 au 25 juillet 2025

Où ? Jardin des Tuileries, Paris 1er.

©Raya Martigny, Édouard Richard

Afterparty, au Point Éphémère

Extérieur jour. Dans le cadre de sa saison d’été, le Point Éphémère accueille sur ses cimaises jusqu’au 29 août l'expo photo « After Party » de François Prost, une série extraite de l’ouvrage du même nom sorti en 2018 et réédité l’an dernier. Le topo ? Pendant des années, le photographe a sillonné le pays pour shooter plus de 200 façades de discothèques alors en activité. Une série en forme de célébration des années 1970, cet âge d’or de la fête où la grandiloquence des architectures des frontispices servait à créer l’illusion d’une oasis festive au milieu d’un champ ou d’une ZAC. Les photos donnent l’impression de se balader dans des décors de films où les néons scintillants ont laissé place aux couleurs et aux lettrages de la nostalgie. Il est où l’after ? Au Point FMR.

Quand ? jusqu'au 29 août 2025

Où ? 200 quai de Valmy, Paris 10e.

Avec Nosso Barco Tambor Terra — littéralement “Notre Bateau Tambour Terre” — l’artiste brésilien Ernesto Neto transforme la nef du Grand Palais en une œuvre immersive, sensorielle et spirituelle, visible jusqu’au 25 juillet 2025. Composée de près de 6 000 mètres de tissu chintz noués à la main, cette installation monumentale, déjà exposée à Lisbonne, évoque à la fois un navire, une créature vivante et une forêt tissée. Fidèle à son approche organique et collective de l’art, Ernesto Neto y invite à une expérience physique et méditative du monde, portée par des sons de percussions qui résonnent dès l’entrée. Un hommage vibrant à la nature, à la cosmogonie brésilienne et aux liens entre les êtres.