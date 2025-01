En 2025, Beaubourg célébrera Suzanne Valadon, figure de l'importance des femmes artistes avec ses nus masculins en grand format

Suzanne Valadon de retour au centre – de Paris et de l’attention muséale. Si son atelier-appart a été ouvert au public en 2014 dans le musée de Montmartre, voilà plus de cinquante ans – c’était en 1967 – que l’œuvre de Suzanne Valadon n’avait pas fait l’objet d’une expo majeure. Une incongruité gommée par le Centre Pompidou qui revient du 15 janvier au 26 mai 2025 sur son parcours dans la sphère artistique de la – environ – première moitié du XXe siècle.

Certaines œuvres peu ou pas montrées

À travers 200 œuvres – peintures et dessins – dont certaines peu ou pas montrées, Beaubourg racontera comment Valadon est devenue une personnalité clé dans l’empouvoirement des femmes artistes, entre son obstination à vouloir représenter le réel à tout prix à l’époque du cubisme et de l’art abstrait débutant, et sa représentation (pionnière par une femme) du nu masculin en grand format.

Une exposition qui causera de la Bohème parisienne – Valadon fut un emblème du Montmartre musette –, et dans laquelle seront présentées des photos et des manuscrits ainsi que des tableaux d’artistes femmes contemporaines comme Jacqueline Marval, Juliette Roche ou Hélène Delasalle. Suzanne Valadon redescend de Montmartre et ce n’est pas pour faire de la figuration !

Quand ? du 15 janvier au 26 mai 2025

Où ? Centre Pompidou, rue Saint-Martin, Paris 4e.