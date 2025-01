Fa fa fa fa fashion ! Les 3 expos mode qui vont défiler dans les musées parisiens en 2025

À une époque de semaine de la mode (quasi) en continu, les musées parisiens ne cessent depuis quelques années de faire défiler les expos modeuses sur leurs cimaises. Et attention, suiveurs de la fashion, la collection 2025 s’annonce plus grandiloquente que jamais avec la première rétrospective du genre au Louvre, les 40 ans de Dolce & Gabbana et un hommage à Rick Owens. Fa fa fa fa fashion !

Louvre Couture, objets d’art, objets de mode

Avoir 231 ans et faire sa première fois. Du 24 janvier au 21 juillet 2025, le Louvre accueillera pour la toutoute première fois de son histoire, une exposition entièrement consacrée à la galaxie de la mode. Cette rétrospective sera tricotée par Olivier Gabet et Nathalie Crinière, qui ont annoncé vouloir questionner l’influence des musées et de leurs collections sur les créateurs. Le vestiaire, qui dialoguera donc avec les œuvres du Louvre, devrait être composé de 65 tenues et 30 accessoires haute couture avec, à la volée, des créations Chanel de Karl Lagerfeld – grand arpenteur du Louvre –, ainsi que des pièces griffées Yohji Yamamoto, Dolce & Gabbana, et un focus sur Marie-Louise Carven, “la couturières des petites dames”. Fa-fa-fashion !

Quand ? du 24 janvier au 21 juillet 2025.

Où ? musée du Louvre, rue de Rivoli, Paris 1er.

Du Cœur à la main : Dolce & Gabbana



En 2025, Dolce & Gabbana fêtera 40 ans de création. Et trouvera au Grand Palais un écrin à la mesure de son exposition événement inaugurée au Palazzo Reale à Milan. Des inspirations multiples du duo de stylistes (céramique sicilienne, verrerie vénitienne…) aux pièces uniques conçues à la main dans leurs ateliers, l’exposition tisse les mille et un liens entre la culture italienne et cette haute couture de la démesure que cultive la maison. À travers dix salles immersives et une scénographie aussi folle que leurs robes, on se balade dans la tête (et dans le cœur) des créateurs.



Quand ? du 10 janvier au 31 mars 2025

Où ? Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e

Temple of Love

En 2025, Rick Owens défilera au Palais Galliera ! Du 28 juin 2025 au 4 janvier 2026, le musée parisien célèbre l’enfant terrible de la mode américaine avec une rétrospective à la hauteur de sa démesure. Au cartel ? Plus de 100 silhouettes sculpturales, des archives jamais vues et des œuvres d’art qui retracent sa carrière, de ses débuts grunge à Los Angeles aux podiums spectaculaires qui ont redéfini l’avant-garde. Tout comme Owens, le musée ne fera pas les choses à moitié, les créations de l’Américain investiront aussi la façade et le square adjacent.

Quand ? du 28 juin 2025 au 4 janvier 2026

Où ? 10 avenue Pierre 1er de Serbie, Paris 16e.