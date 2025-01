En 2025, ce sera lui le dossier le plus cliché ! Au milieu de la kyrielle d’expositions particulièrement attendues l’an prochain, les esthètes des négatifs auront de quoi remplir leur fil Insta. Sur la pellicule, on trouve autant un roi de la contre-culture, les tirages d’une cinéaste culte ou ceux, puissants, d’un reporter de guerre.

Agnès Varda, de-ci, de-là

On entend d’ici la clameur montant de la rue Daguerre. L’an prochain, le musée Carnavalet honorera Agnès Varda, reine éternelle de cette artère du 14e, avec une expo dont le ferment se situera dans la cour-atelier de sa maison rose plantée au 88. Une cour qui aura été pendant plus de soixante ans le laboratoire créatif et la base arrière de l’exploration de la rue et de la ville par la cinéaste. Avec une base de 130 clichés en partie inédits, mais aussi d’extraits de films, d’objets lui ayant appartenu ou de sculptures provenant des archives de sa boîte de prod Ciné-Tamaris, on sera bringuebalés entre sa première expo dans la cour en 1954, ses prépas pour ses classiques (Cléo de 5 à 7 ou les Daguerréotypes) jusqu’aux derniers temps où la cour redevint jardin.

Quand ? du mercredi 9 avril au dimanche 24 août 2025.

Où ? musée Carnavalet, 16 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e.

© 2008 Ciné-Tamaris

Dennis Morris - Music + Life

C’est la première rétrospective française du photographe britannique Dennis Morris. Ce Londonien est devenu célèbre pour ses portraits mythiques de Bob Marley (qu’il n’a pas quitté d’une semelle entre 1974 et 1981) mais aussi des Sex Pistols, de Marianne Faithfull, d’Oasis ou des Stone Roses. Il a été aussi un témoin unique de l’évolution de son quartier de Dalston, de la vitalité de la diaspora caribéenne, de la naissance des sound-systems… Un concentré de l’énergie de toutes les contre-cultures londoniennes de l’époque !



Quand ? du 5 février au 18 mai 2025

Où ? Maison européenne de la photographie, 5-7 rue de Fourcy, Paris 4e.

Robert Doisneau, Instants donnés



Avec son Baiser de l’Hôtel de Ville, Robert Doisneau restera à jamais (s)maqué à la ville de Paris. Et pourtant, voilà huit ans et l’expo Doisneau et la musique à la Philharmonie, que le photographe n’a pas été vu sur des cimaises parisiennes. Un manque qui sera réparé l’an prochain par le musée Maillol, qui lui consacrera une rétrospective du 17 avril au 12 octobre, avec 250 clichés en noir et blanc et en couleur, issus de sa (sacrée ) collec’ de 450 000 photos. Ce qu’on va y zieuter ? La banlieue parisienne des années 1930 (il est né à Gentilly), les ateliers d’artistes dans lesquels il découvre (comme par hasard) l’œuvre de Maillol, ou encore le milieu de la mode de l’après-guerre. Bécot Doisneau pour cette expo.

Quand ? Du 17 avril au 12 octobre 2025

Où ? Musée Maillol, 59-61 rue de Grenelle, Paris 7ᵉ.

© Robert Doisneau

Luc Delahaye

Le parcours de Luc Delahaye est singulier : cet ancien photoreporter pour l'agence Magnum a couvert les conflits du Liban, d'Afghanistan, de Yougoslavie ou du Rwanda avant de quitter la presse et de produire des grands formats artistiques pour les galeries. Ses photos brutes et sèches comme un coup de crosse au visage donnent à voir le chaos du monde dans le calme glacial des institutions. Puissant.



Quand ? du 10 octobre 2025 au 25 janvier 2026

Où ? Jeu de Paume, Jardin des Tuileries, Paris 1er.