Pour voir la Coupe du Monde, la fan zone la plus folle se trouve dans un club sous le périphérique

A voir ? Les matchs de l'équipe de France mais aussi un festival sur trois jours avec une prog notée 10 par l'Equipe.

De la boule à facettes au ballon rond ! Pour l’un des plans les plus originaux de la liste des fan zones parisiennes, sortez porte Pouchet dans le 17e pour assister aux retransmissions des matchs chez Virage, le subpériphérique club tenu par l’agence Bonjour/Bonsoir. Pour la timetable, seront diffusés les matchs France-Sénégal le mardi 16 juin à 21h (sous le périph directement), Norvège-France le 26 juin à 21h (côté jardin), les 16es et les 8es si la France est qualifiée, les quarts, les demies ainsi que la finale.

Avec un sacré festival en bonus !

Mais le climax de ce virage footballistique aura lieu du 9 au 11 juillet le temps du I <3 Football Festival, un raout co-organisé par DJ Football et Fati Rouina des Cacahuètes Sluts, collectif et club de foot féministe et queer. Pendant trois jours, ça enchaînera les tournois de foot sur le Five attenant à Virage, la diffusion des quarts de finale, un marché créatif des Apartés, des conférences et une prog musicale notée 10 sur 10 par l’Équipe. Laquelle rassemble une vingtaine de noms comme Cheetah, DJ Football, Notinbed, Eargasm God, Lisa More ou Alexi Shell pour des sets qui oscilleront entre sonorités trance, bass music, afro, hip-hop, hyperpop et choses plus expé.

Quand ? selon les matchs

Où ? 26 rue Hélène et François Missoffe, Paris 17e