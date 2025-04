Tout savoir sur les fermetures de métro et RER au printemps 2025

À l’approche des beaux jours, alors que les terrasses se remplissent et que les Parisiens osent enfin ranger leur doudoune, le réseau ferré, lui, décide de faire sa propre mue printanière… en multipliant les fermetures de lignes. Oui, rien de tel qu’un chantier SNCF pour parfumer vos trajets domicile-boulot d’un soupçon d’imprévu et d’une bonne rasade de bouchons sur les routes. Entre interruptions, tronçons condamnés et stations aux abonnés absents, les lignes de métro et de RER vont connaître un printemps mouvementé. Et comme on n’a pas tous un vélo électrique ou un budget Uber illimité, mieux vaut anticiper.

Afin de vous mettre au parfum de ce qui vous attend au cours du printemps, voici un récapitulatif de toutes les fermetures annoncées (pour le moment) sur les lignes de métro et de RER. Une lecture qui vous permettra d’accrocher le bon wagon.

Ligne 5

Du 15 au 23 avril, fermeture de la ligne entre les stations Bastille et Place d’Italie.

Ligne 6

Les 12 et 13 avril, fermeture de la ligne entre les stations Nation et Daumesnil.

Ligne 10

Jusqu’au 29 avril (sauf le 9 avril), fermeture de l’ensemble de la ligne du lundi au jeudi à partir de 22h.

Ligne 12

Les 13 et 27 avril, fermeture de l’ensemble de la ligne à partir de 22h.

Les 19 et 20 avril, fermeture de la ligne entre les stations Montparnasse-Bienvenüe et Concorde.

Ligne 14

Les 5 et 6 avril, fermeture de l’ensemble de la ligne.

Jusqu’au 23 avril, le mercredi, fermeture de l’ensemble de la ligne à partir de 22h.

Jusqu’au 29 avril, les lundis et mardis, fermeture de la ligne entre les stations Maison Blanche et Saint-Denis - Pleyel, à partir de 22h.

Du 22 avril au 3 juin, les lundis et mardis, fermeture de l’ensemble de la ligne entre les stations Maison-Blanche et Saint-Denis - Pleyel à partir de 22h.

