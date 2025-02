3 festivals d'art à Paris ce printemps pour repérer les artistes de demain

Le printemps arrive et, comme tous les ans, il s'annonce particulièrement fertile en foires et festivals célébrant les artistes émergents. Avec l'idée de vous dégoter les noms qui feront l'avenir du milieu, on vous a réuni trois événements de jeune création, avec aussi bien de la photo, de l'art contemporain que de la peinture. Bonne découverte !

100% L’EXPO, à la Grande Halle de la Villette

Dans l’espace monumental de la Grande Halle de la Villette, des dizaines de talents fraîchement sortis d’école nous présentent ainsi leurs projets. À l’affiche, du 10 avril au 11 mai 2025, une cinquantaine d’artistes aux médiums et aux visions du monde très différents. Et c’est à découvrir gratuitement ! En parcourant ce dédale artistique de 3 500 m², il faut s’attendre à une expérience sens dessus dessous, avec moult propositions usant de l’absurde pour décrire notre monde (une idée pas si absurde). Diplômée des Beaux-Arts de Paris, Lou Le Forban dessine des toiles animées dont les protagonistes sont pris d’un mal étrange, l’épidémie dansante, qui les oblige à se déhancher à longueur de journée. De son côté, Morgane Baffier met en scène de vraies-fausses conférences venant étayer des théories (pas si) improbables : la lettre “x” lui permet, par exemple, de remonter à l’origine du sexisme.

Où ? Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Quand ? du 10 avril au 11 mai 2025.

Combien ? entrée libre et gratuite ; spectacles sur inscription.

Festival Circulation(s), au Centquatre

Comme chaque année depuis 15 ans, la jeune photographie européenne va rhabiller les murs du Centquatre à l’occasion du festival Circulation(s). Événement aventureux et défricheur, ce rendez-vous à la gloire des nouveaux regards semble avoir des yeux partout. À travers l’objectif des 23 artistes (de 13 nationalités) participant à cette nouvelle édition, on découvre, au fil d’un accrochage composite, le sultanat d’Oman, la diaspora libanaise, les routes du Bélarus ou les plages guadeloupéennes. Tout ceci raconté au moyen de divers langages photographiques : archives, collage, roman-photo ou photo documentaire. Et, comme chaque année, un nouveau pays bénéficie d’un focus particulier : ici, la Lituanie, représentée par quatre jeunes artistes. En plus de l’exposition et des différents événements programmés (performances, lectures, workshops…), un studio photo vous attend sur place tous les week-ends. Là, vous pourrez vous faire tirer le portrait par différents artistes aux univers contrastés, seul ou accompagné, dans des conditions professionnelles. Et repartir avec votre belle gueule sous le bras (59 € la séance de 20 minutes, avec tirage signé) !

Où ? Centquatre, 5 rue Curial, Paris 19e.

Quand ? du 5 avril au 1er juin 2025.

Combien ? 6 €.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Festival CIRCULATION(S) (@festival_circulations)

Art Paris, au Grand Palais

Du 3 au 6 avril, la foire Art Paris fait son retour dans la nef avec une programmation centrée, entre autres réjouissances, autour de la peinture figurative. Inès Longevial, Dhewadi Hadjab, Jean Hélion… Certains de nos artistes préférés d’hier et d’aujourd'hui seront exposés au gré des quelque 170 galeries qui ont prévu de s’y installer. Mais la foire étant orientée sur la découverte, on y va surtout pour se mettre au fait de la nouveauté. Sur notre radar(t) : le solo show du jeune artiste singapourien Israfil Ridhwan (Cuturi Gallery), qui peint magnifiquement de beaux jeunes hommes aux prises avec l’ennui. Mais aussi les drôles de cow-boys et autres apparitions mystiques de Yoann Estevenin (galerie La Peau de l’Ours), lui aussi en solo show dans la section Promesses dédiée à la jeune création du monde entier. Dans la section consacrée à la peinture figurative française, on sait déjà qu’on s’attardera sur les œuvres de la jeune artiste franco-congolaise Maty Biayenda (parmi les 10 Parisien.ne.s qui font bouger l'art selon nous), et celles de Thomas Lévy-Lasne, découvert l’an dernier à la galerie Les Filles du Calvaire.

Où ? Grand Palais, 7 avenue Winston-Churchill, Paris 8e.

Quand ? du 3 au 6 avril 2025.

Combien ? à partir de 30 € sur billetterie, et sur invitation pour les professionnels du secteur.