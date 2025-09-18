Ce week-end, un festival d’art féministe engagé pour mettre le patriarcat au bûcher

Un sabbat où il sera aussi bien question de rire, danser mais aussi de penser, se soutenir, s’organiser et surtout se célébrer.

Vive l’égalité homme-flammes ! Les 20 et 21 septembre, le festival d’art féministe pas fâché avec l’intersectionnalité Burning (ex-Burning Womxn), déploiera sa quatrième édition dans tous les recoins de la Bellevilloise. Un sabbat où il sera aussi bien question de rire, danser mais aussi de penser, se soutenir, s’organiser et surtout se célébrer.

Un programme très alléchant

Le programme, plus qu’alléchant, donne envie de venir tôt et d’enchaîner les différents événements. On pense par exemple à l’exposition Une chambre à soi de la photographe Camille Gharbi, une série de portraits de jeunes femmes adultes victimes de violences ; de l’artiste vitrailliste new gen Maryon Tue L’amour ; de la stand-uppeuse Amandine Lourdel ; ou encore de la conférence « Protect the Dolls », autour des engagements des artistes pour la cause trans, avec l’artiste pluridisciplinaire et activiste Claude-Emmanuelle, ainsi que la créatrice de mode Jeanne Friot, dont le casting du dernier défilé n’était composé que de personnes trans.

Côté bande-son, surlignez le passage de la chanteuse britannique Mysie, dont les prods clubbisantes ont un sacré goût d’entêtant ; le B2B ascendant bass music, reggaeton et hip-hop entre Louise Petrouchka et Naomi ; le concert de la co-cheffe de la soirée Sixtion, Carla Genus, pour le versant shatta/dancehall ; ou encore le passage de la Franco-Autrichienne Tratenwald, pour une ambiance de BO de cérémonie occulte, parfaitement dans le thème. Burning Festival, chaud devant !

Quand ? Les 20 et 21 septembre 2025

Où ? La Bellevilloise, 19-21 rue Boyer, Paris 20e

Combien ? À partir de 14 € (billetterie ici)