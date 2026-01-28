Trop peu le savent sans doute, mais depuis des décennies, loin des grands raouts intra-muros, les départements d’Île-de-France ont des talents festivaliers cachés. On vous a déjà parlé de Banlieues Bleues, le raout séquano-dionysien ayant accueilli des noms comme Miles Davis ou Nina Simone, il est temps de vous causer de Sons d’hiver, son compère val-de-marnais, dont la 35e édition s’avance du 30 janvier au 21 février.

Une célébration du jazz et des musiques du monde entier

Pendant trois semaines, le festival investira une dizaine de lieux du département, célébrant le jazz et les musiques venant du monde entier dans toutes leurs richesses, diversités et hybridations. Exemple avec ce lever de rideau : une carte blanche filée au label américain Impulse Records (connu pour avoir sorti des disques de John et Alice Coltrane, Pharoah Sanders ou Duke Ellington), partagée entre un concert en trio de la harpiste Brandee Younger et une création autour de l’album Ask the Ages de Sonny Sharrock par le combo formé du saxophoniste James Brandon Lewis et des Messthetics, soit deux anciens membres de la culte formation punk Fugazi. Autre carte blanche difficilement escamotable : celle donnée au trompettiste virtuose californien Ambrose Akinmusire, qui jouera en solo et en quartet. Pour vous situer l’aura d’Ambrose, il a gagné le plus prestigieux concours de trompette mais aussi collaboré avec Kendrick Lamar. La classe.

Faudra aussi être attentif à la reprise de la BO de La Planète sauvage par l’Orchestre national de jazz dirigé par Sylvaine Hélary ; à la performance autour des musiques afro-caribéennes du culte Chicagoan Famoudou Don Moye ; à la perf du mage des synthés Jeremiah Chiu ; au concert du guitariste nigérien Bombino ; ou à la collab irano-batave entre Kayhan Kalhor et le Rembrandt Trio.