Programmations, dates, billetterie : tout savoir sur les festivals de musique qui vont faire l’année 2026 en région parisienne

Ça y est, la saison 2026 des festivals est lancée ! Non, on n’est pas bloqués à l’heure d’été, ce sont les festivals qui prennent de l’avance. Tout l’automne, les différents raouts ont soit annoncé une partie de leur prog 2026, soit au moins leurs dates et/ou leur billetterie. We Love Green, Rock en Seine, Yardland, Solidays ou encore Grünt : on fait le point pour vous mettre à la page et commencer à remplir les cases de votre agenda.

Hyperweekend Festival

Pas la peine de tourner autour de la Maison de la Radio : il va encore falloir compter sur l’Hyperweekend cette année. Une assertion à mettre en miroir avec les noms de la cinquième édition du festival de Radio France, prévue du 23 au 25 janvier 2026 dans tous les coins de la Maison ronde. Sur la prog, qui mêle encore créations originales, nouvelles têtes et duos de qualité, on repère Youssoupha qui chantera Balavoine, Camille en mode symphonique, le nouvel héraut du flamenco Yerai Cortès, la figure canadienne de la pop Charlotte Cardin, ou les odes à Dolly Parton et François de Roubaix, respectivement par Baptiste W. Hamon et AMG. Dernière mention avec le plateau hip-hop/RnB du samedi au studio 104 avec l’Essonnienne Ronisia, la surpuissante Juste Shani, la finaliste de la dernière saison de Nouvelle École 2L ou encore cet intriguant flirt entre le rappeur Gen et le mage électronique Canblaster.

Quand ? du vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2026.

Où ? Maison de la Radio, 116 avenue du Président-Kennedy, Paris 16e.

Combien ? selon les événements (billetterie ici).

© Yerai Cortés

MOFO Festival

Que le temps passe vite ! À Saint-Ouen, juste derrière la tribune Rino Della Negra du stade Bauer, le MOFO, ce festival majeur des marges musicales, reviendra aboyer en chœur du 12 au 14 mars 2026 pour une 20e édition dans son fief de Mains d’Œuvres. Comme tous les ans, on viendra prendre un shot de liberté musicale servi par des artistes pas fâchés avec les expérimentations sonores qui questionnent le corps et l’esprit. En attendant la prog, les premiers pass à 35 € sont déjà épuisés : ça vous laisse imaginer l’attente que cette édition anniversaire suscite.

Quand ? du jeudi 12 au samedi 14 mars 2026.

Où ? Mains d’Œuvres, 1 rue Charles-Garnier, 93400 Saint-Ouen.

Combien ? en attente de la suite de la billetterie.

© Festival MOFO

Les Inrocks Festival

En 2026, Les Inrocks fêteront leurs 40 ans et la 37e édition de leur festival maison. Du 10 au 15 mars, ils investiront à nouveau le Centquatre et la Bourse de Commerce avec une prog furetant dans tous les coins et générations des scènes pop et rock. Sur le flyer ? L’iconique formation post-rock Stereolab, une création « French Pop » avec Dominique A, Calypso Valois, Miossec et Philippe Katerine, l’ex-cheffe de Savages Jehnny Beth, The Itch, très aguichant et dansant groupe post–beaucoup de choses, ou WU LYF, ce groupe auréolé du statut de nouveau héraut du rock en 2011 avant de s’éclipser jusqu’au printemps dernier. À signaler : une clôture à la Bourse de Commerce dans une veine très arty avec notamment Moin, tonitruant trio hybridant shoegaze, noise et grunge.

Quand ? du 10 au 15 mars 2026.

Où ? Centquatre, 5 rue Curial, Paris 19e ; Bourse de Commerce, 2 rue de Viarmes, Paris 1er.

Combien ? à partir de 46,24 € (billetterie ici).

© DR

Chorus des Hauts-de-Seine

Après une édition 2025 en format tremplin, le festival Chorus des Hauts-de-Seine revient pour une 38e cuvée sur trois jours à La Seine Musicale. Du 10 au 12 avril 2026 se relaieront les rookies déjà stars du rap venus du 19e, La Mano 1.9 et Nono La Grinta, la reine martiniquaise Meryl, le dandy Bertrand Belin ou les trois têtes de la new gen rap (et bien plus) Sheng, Asfar Shamsi et arøne. Conseil : ne loupez pas le concert d’Astéréotypie, groupe post-punk en partie formé de musiciens autistes, dont les performances ultra-intenses sont parmi ce que vous verrez de plus viscéral en ce moment. Également sur l’affiche : Fatoumata Diawara, RSKO, Keblack, Louane, Zélie ou Ebony.

Quand ? du 10 au 12 avril 2026.

Où ? La Seine Musicale, île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt.

Combien ? selon les jours et forfaits (billetterie ici).

© Steve Kongphengta x Les Tarpin Loin

Banlieues Bleues

Au printemps, ce sera encore fréquence 93 pour le meilleur du jazz. Car oui, elle a beau être estampillée terre de rap, la Seine-Saint-Denis héberge aussi Banlieues Bleues, festival germinal célébrant depuis 1984 les plus belles scènes jazz et musiques du monde, qui a accueilli quelques noms un peu connus du genre : Miles Davis, Nina Simone ou Michel Petrucciani. Une glorieuse histoire qui s’apprête à se décliner une 43e fois du 27 mars au 17 avril 2026 dans plusieurs salles du département, avec toujours des grosses têtes, des créations spéciales et de nouvelles perles. Parmi les premiers blazes : le rappeur culte Rocé, le Tunisien Khalil Epi dont la fresque A/V Aïchoucha mêle musique électronique et sonorités traditionnelles tunisiennes, la furibarde rappeuse Uzi Freyja ou la Marocaine Asmâa Hamzaoui et son groupe Bnat Timbouktou, qui célébreront le guembri, instrument socle de la culture gnaoua.

Quand ? du 27 mars au 17 avril 2026.

Où ? dans plusieurs lieux en Seine-Saint-Denis.

Combien ? selon les concerts (billetterie ici).

© Maxim Francois Festival Banlieues bleues

Block Party

Quatre à la suite pour Block Party ! Du 14 au 16 mai 2026, la salle rock de Bastille, le Supersonic, fera ramifier la quatrième saison de son festival Block Party dans son fief et neuf autres lieux du quartier. Le concept est calqué sur ceux du Great Escape de Brighton, du SXSW d’Austin ou du Pitchfork Avant-Garde : convier pendant trois jours soixante-dix groupes de rock indé (quasi tous anglo-saxons) encore sous la ligne de flottaison de la notoriété. Les premiers noms ont été dévoilés : commencez à les poncer, certains auront déjà explosé au moment du festival. Dernier conseil, comme tous les ans, pensez à être curieux.

Quand ? du 14 au 16 mai 2026.

Où ? dans dix lieux et salles du quartier de Bastille.

Combien ? à partir de 29,50 € (billetterie ici).

© Sam Mauger

We Love Green

Première affiche pour une nouvelle vie ! Mi-décembre, le festival aux vertes vertus We Love Green a lâché les 35 premiers noms qui fouleront son fief du bois de Vincennes lors de sa quinzième édition, prévue du 6 au 8 juin 2026. La première depuis le rachat (à 80 %) du festival par le duo composé du tourneur AEG et du groupe Combat (Les Inrocks, Radio Nova), déjà derrière Rock en Seine. Les noms ? La boss lady Theodora reviendra en majesté en tête d’affiche le samedi ; Addison Rae sera aussi de la partie ce soir-là ; et les classieux poppeux The xx feront leur retour à Paris huit ans après leur dernier passage par chez nous. Également annoncés : la pionnière de l’hyperpop locale enfin couronnée Oklou ; l’Américain Dijon et son RnB 2.0 vingt-quatre carats ; le vétéran toujours fringuant Disiz ; la queen du rap londonien Little Simz ; son compatriote Jim Legxacy ; le tonitruant DJ japonais ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U ; et sa toute aussi tapageuse collègue espagnole Toccororo.

Quand ? du 6 au 8 juin 2026.

Où ? bois de Vincennes, Paris 12e.

Combien ? à partir de 49 € (billetterie ici).

© Anthony Ghnassia

More Womxn On Stage

Tout est dans le titre, mais on va tout de même détailler pour enfoncer le clou : les 12 et 13 juin 2026, l’événement More Womxn On Stage revient célébrer à Petit Bain les femmes et minorités de genre. Une cinquième édition avec des concerts, mais aussi des tables rondes, un marché de créateur·ices, des masterclass ou encore de quoi se faire tatouer. Histoire que le mot d’ordre rentre bien dans la peau et le crâne.

Quand ? les 12 et 13 juin 2026.

Où ? Petit Bain, 7 port de la Rapée, Paris 13e.

Combien ? à partir de 6,99 € (billetterie ici).

Solidays

Après avoir déjà annoncé Orelsan en guise de concert de clôture, Solidays a dévoilé dix autres noms (dont huit artistes masculins…) pour animer sa 28e édition, prévue du 26 au 28 juin 2026 à l’hippodrome de Longchamp. Une seconde salve à dominante rap francophone avec les grosses têtes Gims et Bigflo & Oli, les petits déjà grands du 19e La Mano et La Rvfleuse, le trio val-de-marnais L2B ou l’un des autres rookies de l’année, Ino Casablanca. Sur le reste du flyer, on repère la Suédoise Zara Larsson et sa pop sous amphètes, la Franco-Brésilienne Luiza ou les DJs Mosimann et Nico Moreno.

Quand ? du 26 au 28 juin 2026.

Où ? Hippodrome de Longchamp, 2 route des Tribunes, Paris 16e.

Combien ? à partir de 39 € (billetterie ici).

© Louis Lepron pour Time Out Paris

Yardland

C’est pas dur : en deux éditions, Yardland est devenu un mètre étalon du paysage festivalier ! Et quelque chose nous dit qu’avec la troisième, prévue du 3 au 5 juillet 2026 à l’hippodrome de Vincennes, le festival des cultures populaires tricoté par le média Yard devrait encore davantage asseoir ce statut. Alors que l’affiche est encore en attente, les premiers pass sont partis en même pas dix minutes.

Quand ? du 3 au 5 juillet 2026.

Où ? hippodrome de Vincennes, Paris 12e.

Combien ? pass 3 jours à 139 €, bientôt disponible ici.

© Yardland

Rock en Seine

Dernier gros festival de l’été, Rock en Seine aura été le premier à se dévoiler cette année. Et après The Cure et Tyler, The Creator, la noce clodoaldienne a dégainé une troisième salve très rock, caressant pas mal la nostalgie avec une tripotée de gros blazes de groupes et artistes (quasi que des mecs) vétérans du circuit. En file indienne : Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Interpol, Slowdive, The Black Keys, Kurt Vile & The Violators, Franz Ferdinand et Biffy Clyro. Pas de panique, la nouvelle génération est aussi au rendez-vous : les deux grosses têtes du renouveau punk Turnstile et Amyl & The Sniffers, notre prêtresse locale de l’hyperpop Miki, les Anglaises de Lambrini Girls, la future pop star américaine Sombr ou la Chicagoane adepte du RnB Ravyn Lenae.

Quand ? du 26 au 30 août 2026.

Où ? domaine national de Saint-Cloud, 1 avenue de la Grille-d’Honneur, 92210 Saint-Cloud.

Combien ? selon les jours et forfaits (billetterie ici).

© Zelie Noreda

Fête de l’Huma

Huma, en avant pour le numéro 91 ! La grande fête organisée par le rouge journal L’Humanité reviendra déplier ses scènes et stands du 11 au 13 septembre 2026 sur la base 217, située à Brétigny dans le 91. Il y aura encore et toujours des concerts flirtant avec tous les genres, des soirées électroniques, des conférences à la pelle et les stands des différentes fédérations, unions locales et partis amis, où il fait bon casser la croûte et boire le coup en tentant d’imaginer de manière intergénérationnelle un monde meilleur.

Quand ? du 11 au 13 septembre 2026.

Où ? Base 217, 91220 Le Plessis-Pâté.

Combien ? en attente de la billetterie.

© Chang Martin / Photographe

Grünt Festival

À peine sa brillante 4e édition clôturée que l’équipe du Grünt Festival a remis une pièce dans la machine ! La cinquième édition aura lieu les 30 et 31 octobre 2026 à la Grande Halle de la Villette, avec comme à chaque fois une volonté de célébrer aussi bien les stars des marges du rap que les membres du dernier décile de la rime et les futures icônes. Les premiers pass ont été très rapidement subtilisés par les fidèles suiveurs du média mené par Jean Morel : tout va bien dans le meilleur des mondes.

Quand ? les 30 et 31 octobre 2026.

Où ? Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Combien ? à partir de 90 € (billetterie ici).