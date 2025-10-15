6 expositions photo où passer obligatoirement une tête cette année au festival PhotoSaintGermain

Icône du New York des années 1980, immersion dans un bar repaire de la musique pékinoise ou créations avec des personnes non-voyantes…

Envie de vivre les clichés germanopratins IRL ? On a ce qu’il vous faut dans la besace : du 6 au 30 novembre, le festival de photo PhotoSaintGermain revient faire frétiller Saint-Germain-des-Prés (et ses environs) avec une quarantaine d’expositions gratuites investissant autant de galeries, institutions que quais du quartier. Icône du New York des années 1980, immersion dans un bar repaire de la musique pékinoise ou créations avec des personnes non-voyantes… Auto-focus sur six expositions photos à ne pas manquer.

Jamel Shabazz, à la boutique TASCHEN Paris

Né à Brooklyn, Jamel Shabazz aime New York et n’a cessé de la shooter pour l’honorer. Ado à la fin des années 1970, il baguenaude dans le fief de Spike Lee, l’index toujours à portée du déclencheur. Il célèbre la diversité et la beauté des habitants en leur tirant le portrait directement dans les rues et les tubes du métro, à une époque où le hip-hop pousse ses premiers beats. Ça donne une série avec des gens plus stylés tu meurs : jupe plissée flashy, trois-quarts en cuir noir et ghettoblaster sur l’épaule.

Quand ? Du 6 au 29 novembre 2025

Où ? TASCHEN Paris, 2 rue de Buci, Paris 6e

© Jamal Shabazz

Pellicules aveugles de Sixtine de Thé, à l’Institut national des jeunes aveugles (INJA) – Louis Braille

Émotions fortes en approche. Pour ce cru de PhotoSaintGermain, la photographe Sixtine de Thé investit l’Institut national des jeunes aveugles avec une installation réalisée avec des personnes non-voyantes. Une création à deux faces : d’un côté, on découvre les portraits en noir et blanc des intervenants non-voyants ; de l’autre, des créations de ces derniers, façonnées sur le même format que leurs photos (18 x 13 cm), à l’aide d’un procédé en braille et en fard phosphorescent.

Quand ? Du 6 au 28 novembre 2025

Où ? Institut national des jeunes aveugles (INJA) – Louis Braille, 56 boulevard des Invalides, Paris 7e

© Sixtine De Thé

Susan Burnstine, Where Shadows Cease: Resonance of the American Dream, à la Galerie Catherine & André Hug

Susan Burnstine transforme les rêves en photographie. Avec sa série Where Shadows Cease: Resonance of the American Dream, l’Américaine réussit à entremêler le fond — une déconstruction de ses réflexions et du rêve américain — et la forme, en réalisant des clichés comme trempés dans un buvard, qu’on croirait sortis d’un rêve halluciné.

Quand ? Du 6 au 29 novembre 2025

Où ? Galerie Catherine & André Hug, 2 rue de l’Échaudé, Paris 6e

© Susan Burnstine

Anaïs Martane, Nous étions jeunes à Pékin, à 8lithèque

Pékin underground. Au début du millénaire, la productrice de musique et artiste Anaïs Martane traînait avec son appareil photo au River Club, le repaire pékinois d’alors de toutes les plus belles marges musicales du pays. Cela donne des tirages empreints d’une jeunesse pas fâchée avec la liberté et les soirées. Bienvenue à la station Pékin.

Quand ? Du 6 au 29 novembre 2025

Où ? 8lithèque, 3 rue Victor Considérant, Paris 14e

© Anaïs Martane

Loose Fist d’Arhant Shrestha, à la Galerie 7L

Pendant deux mois, la librairie de feu Karl Lagerfeld file son double à l’artiste népalais Arhant Shrestha. Lauréat 2024 du Grand Prix du festival de la Villa Noailles, il présente Loose Fist, sa très intime série où il questionne la vie nocturne de Katmandou à travers le prisme des masculinités — lui qui a été victime d’une agression homophobe.

Quand ? Du 13 novembre 2025 au 17 janvier 2026

Où ? Galerie 7L, 7 rue de Lille, Paris 7e

© Arhant Shrestha

Paris 70, sur la promenade des berges de la Seine André Gorz

Au printemps 1970, la Fédération nationale d'achats des cadres (plus connue sous l’acronyme de la Fnac) lance un grand concours de photographie amateur. Les 2 000 participants piochent au hasard le lieu de leur reportage parmi 1 755 carrés quadrillant la ville. Ces photos exceptionnelles, cédées à la Ville, donnent à voir un Paris loin des images habituelles : une ville à hauteur de passant, où s’annoncent les grands travaux (les Halles, le périphérique, Belleville) qui vont sonner le glas d’une ville ouvrière.

Quand ? Du 6 novembre au 16 décembre 2025

Où ? Promenade des berges de la Seine André Gorz, proche du musée d’Orsay et de la passerelle Léopold-Sédar-Senghor, Paris 7e