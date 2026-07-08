Pendant trois jours, le festival Summer of Seum célèbre la diversité et la radicalité des marges musicales

Du 9 au 11 juillet, Summer of Seum, ce festival héritier du feu Sonic Protest, revient pour une seconde édition à Petit Bain, Cartilage et à la Station originelle.

Besoin de décompresser après les décisions arbitrales de France-Paraguay ? Ça tombe bien : du 9 au 11 juillet, Summer of Seum, ce festival héritier du feu Sonic Protest, revient pour une seconde édition à Petit Bain, Cartilage et à la Station originelle pour célébrer tout ce que les marges musicales du monde entier et de toutes les chapelles ont de divers, d’extrême et de vivifiant.

Sur l'affiche

Pour capter le délire SOS, sachez qu’il y aura la Teutonne Cosey Muller et son synth-punk en forme de droite bien dans l’axe ; le Syrien Aram Abbas pour une perf bruitiste tendance « No Input », comprenez à base de sons usinés en branchant une table de mixage sur elle-même ; le Ricain Patron Quaint et son rock’n’roll joué comme si l’avenir du monde en dépendait ; ou DJ Diaki, légende des balani show – des fêtes maliennes improvisées – qui a récemment mis le Sample en Y avec un transcendantal set flirtant allègrement avec les 180 BPM.

D’autres exemples pour humer le caractère vraiment spécial de l’événement : le duo L’Écuyer devrait autant flinguer l’ambiance que gagner de nouveaux adeptes avec son apocalyptique et glacial style en forme de bande-son d’un after dans un rade de Brest ; les Brito-Bataves de Bombstrap ont tout pour mettre à sac la fosse avec leur décapant punk hardcore ; et enfin, le lever de rideau – ou de tapis – organisé sur la terrasse de Petit Bain sera notamment marqué par la venue d’Adour Méditation, huluberlu gourou du Sud-Ouest adou mêlant yoga et réflexions sur le sens de la vie. C'est étrange et ça vous intrigue ? C'est même pour ça que vous allez venir.

Quand ? du 9 au 11 juillet 2026

Où ? Petit Bain, 7 quai de la Gare, Paris 13e ; Cartilage, 210 rue du Faubourg-Saint-Antoine, Paris 12e ; Station, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e

Combien ? de gratuit à 17,15 € (billetterie ici et là)